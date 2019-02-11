Пиарщик Ковальчука из попавшего под удар Интер РАО стал политическим вице-губернатором в Алткрае.

11.02.2019

11 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о назначении своего заместителя курирующего политический функционал. Им стал Денис Губин - руководитель направления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями в ПАО Интер РАО ЕЭС.

СМИ сообщают, что он будет курировать департамент по внутренней политике, департамент по информационной политике, министерство спорта, министерство культуры, управление по молодежной политике.

Биография нового зампреда правительства выглядит довольно противоречиво – ее весьма неполная официальная версия не вполне соотносится с тем, что публикуют о новом руководителя края алтайские и российские СМИ.

Так, пресс-служба губернатора на официальном сайте края утверждает, что "Денис Губин имеет серьезный опыт работы в научных учреждениях". В подтверждение этого факта сообщается, что свою трудовую карьеру он начал в 1987 году в Институте почвоведения и фотосинтеза Академии наук СССР, затем работал на географическом факультете МГУ.

Однако, это не вполне соотносится с утверждениями алтайских медиа. Так. ИА Амител сообщает, что свое первое высшее образование Губин якобы получил лишь в 1996 г., окончив географических факультет МГУ (в официальной биографии этот факт, однако, почему-то не упоминается). А затем, сообщает официальный сайт края, в 1999 г. он получил еще один диплом о высшем образовании (специальность по неофициальным публикациям – менеджмент) - в Национальном институте имени Екатерины Великой. Это созданный лишь в 1997 г. небольшой частный вуз в Москве, занимающийся платным обучением студентов по традиционному для коммерческого образования набору специальностей. Учредители института – два физлица, а также "Некоммерческая организация «Ассоциация офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» и "Общероссийский профессиональный союз военнослужащих".

Период в жизни Губина до 2009 г. пиарщики алтайского губернатора описывают кратко – "работал на руководящих постах в коммерческих и общественных организациях". В СМИ сообщается лишь о трех позициях, которые он занимал небольшую часть этого времени – в 1995-1997 гг. Сообщается, что Губин занимал должность гендиректора, исполнительного продюсера ООО "Корпорация "Момент Истины". Это ООО было создано в 1995 г., ликвидировано в 2009 г., учредители - Слабынько Олег Александрович и Недзвецкая Ольга Вячеславовна. По данных справочных систем, Губин занимал пост гендиректора ООО весь период его существования. Данных о том, чем занималось ООО, в открытых источниках нет.

Затем Губин стал гендиректором ЗАО "Крылья ТВ" (Москва, создано в 1997, ликвидировано в 2013 г.). Учредители - Галкин Константин Александрович, Якимов Виктор Александрович, Гарбар Анатолий Васильевич, Пономарев Алексей Иванович. Сообщалось, что ЗАО занималось производством фильмов. В открытых справочно-правовых системах данных о работе Губина гендиректором в этом ЗАО найти не удалось.

Затем Губин стал начальником информационно-аналитического управления всероссийского добровольного общества "Спортивная Россия" (создано в 2002 г., ликвидировано в 2018 г.). Его председателем являлась известная в советский период как спортсменка Ирина Роднина. В неофициальной биографии Губина сообщается, что в 2008 г. он становится помощником Родниной как депутата Госдумы.

В 2009 г. в карьере Губина произошел взлет – внезапно он назначается на пост замначальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в Управлении по внутренней политике администрации президента России. Эту должность Губин занимает в течение всего срока президентства Дмитрия Медведева. В 2012 г. после возвращения в Кремль Владимира Путина, он уходит из АП, и до 2014 г. продолжает работать у Медведева - референтом Департамента правительства РФ по формированию системы «Открытое Правительство».

С 2014 по 2016 год Губин занимал должность замдиректора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами». Одним из значимых партнеров ФГУП были структуры, контролируемые имеющими репутацию близких к Путину братьев Ковальчуков .

Возможно, в связи с этим в 2016 г. Губин получил пост руководителя направления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями в ПАО Интер РАО ЕЭС. Эта структура не является госкорпорацией. Однако, ее крупнейшим акционером является Росимущество (через «Роснефтегаз», ФСК ЕЭС и «РусГидро»). Председателем правления Интер РАО ЕЭС с 2009 г. является 41-летний Борис Ковальчук - сын одного из братьев Ковальчуков (Юрия). О бывшем шефе Губина сообщается, что во время его учебы в Ленинградском университете его преподавателем был вероятный патрон карьеры Губина - Дмитрий Медведев.

С лета 2018 г. Интер РАО ЕЭС переживает сложный период, связанный с арестом ФСБ по подозрению в шпионаже одного из топ-менеджеров, доверенной сотрудницы Ковальчука - Карины Цуркан. По сообщениям СМИ, после ареста Цуркан Интер РАО покинула (и, вероятно, выехала за границу) Евгения Воронова (ряд СМИ называют ее подругой Цуркан). Воронова (дочь одного из ближайших соратников Олега Дерипаски) курировала в Интер РАО департамент методологии торговой деятельности и взаимодействия с органами власти блока трейдинга. Судя по занимаемой должности, она могла являться прямой подчиненной Губина.

В СМИ сообщается о наградах нового алтайского чиновника - в 2017 г. он был упомянут газетой Коммерсант среди Топ-60 Директоров по отношениям с органами власти.

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