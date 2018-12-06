Петербургская политика снизила рейтинг устойчивости Алтайского края за ноябрь.

06.12.2018

Авторитетный фонд Петербургская политика снизил по итогам ноября показатели Алтайского края в своем рейтинге устойчивости. Среди авторов многочисленных рейтингов, Петербургская политика отличается своей репутацией – в отличие от авторов коммерческих проектов, ее исследования получают оценки адекватных и неангажированных со стороны ведущих российских экспертов.

Фонд известного политолога Михаила Виноградова полагает, что в целом ситуация в российских регионах по итогам ноября сохраняет свои риски. Фонд отмечает слабость позиции большинства губернаторов в решении системных задач, требующих запуска политических инструментов выхода из кризисных ситуаций.

Ситуация в Алтайском крае в ноябре, однако не оказала влияния на общероссийскую: среди нескольких десятков проблем, определявших в этом месяце региональную повестку, ни одна не оказалась связана с этим регионом.

Из событий же сугубо внутренней повестки к имевшим положительный эффект фонд назвал два:

- обсуждение губернатором Виктором Томенко с руководителями Газпромбанка вопросов сотрудничества по реализации социально значимых и инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства

- запуск барнаульской компанией «Сибтара» автоматической линии по производству бумажных контейнеров для яиц.

Отрицательная повестка, по версии фонда, была длиннее:

- арест начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

- критика ушедшим в отставку руководителем краевой «Единой России» Андреем Клюзовым команды нового губернатора за «полное отсутствие региональной публичной политики»

- обращение глав 7 из 9 сельсоветов Усть-Калманского района к Виктору Томенко с требованием отставки главы района Павла Зиновьева

- передача мэрией Барнаула РПЦ здания Кресто-Воздвиженского храма, в котором размещается планетарий

- 84-е место по доступности дизельного топлива для населения по данным РИА Рейтинг

Также было отмечено проведение в Барнауле XV Форума немцев России.

В итоге, край по–прежнему был отнесен в наиболее проблемную группу регионов со слабой устойчивостью. По 10-балльной шкале она была оценена в ноябре экспертами фонда в 3,9 балла, что на 0,1 балла ниже оценки месячной давности.

В эту же группу фонд отнес еще три сибирских региона – Новосибирскую, Омскую области и Республику Алтай (хотя и с существенно более высоким рейтингом). При этом все они показали в ноябре такую же отрицательную динамику устойчивости.

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