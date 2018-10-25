Петербургская политика о стабильности в Алтайском крае: финальная позиция с негативным прогнозом.

25.10.2018

Об этом свидетельствует рейтинг (за август 2018 г.) фонда Петербургская политика Михаила Виноградова, оценивающий уровень социально-политической устойчивости во всех регионах России. Это исследование проводится фондом совместно с РБК-Daily c 2012 г. В рамках рейтинга регионы разделены экспертами фонда на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости. При этом уровень устойчивости определяется в условных баллах по 10-балльной шкале.

Последний опубликованный фондом отчет (по итогам августа 2018 г.) помещает Алтайский край в группу регионов со слабой устойчивостью. Из числа сибирских регионов в нее фондом Виноградова также были включены Омская, Новосибирская области и Забайкальский край.

В а целом среди 85-ти российских регионов Алтайский край по оценке устойчивости ситуации в нем занял 83-е место, набрав лишь 4 балла из 10 возможных. При этом он продемонстрировал негативную динамику этого рейтинга, потеряв по сравнению с оценками за предыдущий месяц 0,1 условного балла.

Петербургская политика констатировала снижение социально-политической устойчивости в Алтайском крае и ранее. Так, за последний год губернаторства здесь Александра Карлина она оценила снижение этого показателя в весомые 1,5 условных балла.

Приход на место Карлина Виктора Томенко был оценен экспертами фонда стабилизацией рейтинга Алтайского края (впрочем, лишь на одной из низших позиций среди регионов России). Однако, уже исследование за август показало, что ситуация в проблемном сибирском регионе вновь стала оцениваться экспертами как ухудшающаяся.

В итоге, хуже, чем в Алтайском крае ситуация была оценена фондом по итогам августа лишь в двух республиках Северного Кавказа - Северной Осетии (3,1) и Дагестане (1,8). Однако, в обоих этих регионах фонд отметил тенденции не к падению, а к росту устойчивости.

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