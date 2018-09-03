Персонаж из 90-х

03.09.2018

Историк и журналист Евгений Платунов: Рад бы забыть всю эту историю, но сохранившийся шрам на левой руке не дает это сделать…





В ответ на запрос сайта по поводу многочисленных интернет-публикаций с подозрениями о деятельности Андрея Крылова в составе одной из банд, действовавших в 90-е в Барнауле, их автор – известный в Алтайском крае историк-краевед и журналист Евгений Платунов (сейчас работает редактором сайта altkprf.ru) прислал текст, где подробно рассказал об истории, случившейся с ним и его друзьями.

- Я давно знаком с Андреем Крыловым, действительно еще со времен учебы в школе – с первого класса, с 1974 года.

Почти все наши одноклассники знают, как прекратился наш совместный бизнес с ним в начале «святых 90-х». Я это никогда ни от кого не скрывал. И не один я был такой доверчивый. А. К., наш одноклассник, рассказал мне, что привлекался ненадолго Крыловым в качестве «надсмотрщика» (по оценке А. К.) на шпалопропиточное производство. Но, увидев, как были выстроены Крыловым «трудовые отношения» на том производстве, предпочел не работать в подобной роли.

В моей же истории дело в том, что заявления в милицию (тогдашнюю) ни я, ни другой пострадавший от крыловских молодчиков сразу не писали. Вряд ли и сегодня силовики, по моему мнению, обратятся ко мне в связи с моими комментариями. Что бы я ни написал в публичных публикациях - хотя раньше полиция тут же при подобных вопросах в публикациях звонила.

Другим пострадавшим (причем в гораздо большей степени, чем я) был В.Ч. - ныне известный в Барнауле член коллегии адвокатов. Поэтому при желании он может дать вполне квалифицированную оценку, насколько бы сел Крылов и его молодчики тогда, в 1992 году. Но не знаю – захочет ли он весь этот ужас вспоминать.

Не обратились мы в милицию по вполне понятной причине: в ходе еще первого «силового воздействия» в квартире на Кащеевой господа спортсмены при моей попытке заступиться за Ч. с упоминанием потенциального обращения в милицию сразу дали понять, что у них там «все схвачено» и нас просто «уроют», если такая попытка будет.

Дважды меня позже вызывали по адресам милицейских структур с вопросами по учрежденным нами всеми (Крыловым, мною, Ч. и другими) двух ТОО, которыми распоряжался уже к тому времени лишь Крылов, перепродав или как-то иначе переуступив те ТОО третьим лицам. Сначала, насколько помню, вызывали повесткой в главное здание краевого УВД (в боковой подъезд, со стороны ул. Брестской). Второй раз спустя несколько лет - в здание на перекрестке Профинтерна и пр. Калинина (ОБЭП или как это тогда называлась).

Новые владельцы ТОО чего-то намудрили в своей коммерческой деятельности, учредителями продолжали числиться при этом самые первые

учредители - поэтому нас и вызывали по очереди. Не знаю, что там рассказывали правоохранителям остальные о фактическом прекращении нашей совместной деятельности с Крыловым.

Но я подробно рассказал - как и при каких обстоятельствах увиделся последний раз с ним - в той самой квартире на Кащеева, в присутствии приведенных им боевиков в спортивных костюмах.

Правоохранителям к тому времени такие подробности не были интересны, потому что они занимались новыми владельцами тех ТОО («Нова» и «Дэка»). Когда я в 1993 году позвонил Крылову и спросил, почему мне то из налоговой, то от правоохранителей идут запросы по ТОО, в которые я якобы (оформлением Крылова) «не внес вовремя уставной капитал», то он в свойственной ему балагурной манере сказал, что тех ТОО уже нет - с именами тех первых учредителей. Тем не менее, налоговой Октябрьского района запрос по «Дэка» мне приходил еще в 2000 году.

На фото: Андрей Крылов на пресс-конференции отрицает участие в барнаульской банде: бандитам платил, но сам им не был.

Что же случилось в августе 1992 года, когда все наши совместные дела (мои и В.Ч.) с Крыловым уже были свернуты?

Тогда я вернулся из Москвы (кратко поучаствовав и в приднестровских событиях), и Крылов мне выдал какую-то небольшую сумму и дал подписать бумажку, что я больше не имею отношения к прежним учредителям ТОО. Поэтому я очень удивился, что примерно спустя месяц раздался звонок в дверь «малосемейки» на улице Кащеева, которую мы снимали с В.Ч.

Открыв дверь, увидел на пороге Крылова, который отошел в сторону, а в дверь ввалился сразу амбал, а потом еще один. Они начали почти сразу избивать Ч. под предлогом того, что он днем заезжал к Крылову, не застав его дома, глупо пошутил с его женой, что-то типа посоветовав «надо беречься с такими большими деньгами» (а на офис фирмы Крылова, насколько знаю от общих знакомых, незадолго до этого был какой-то непонятный налет; офис, кстати, находился на втором этаже в здании детского противотуберкулезного учреждения/ район остановки Сельхозинститут, в глубине нового квартала, это я подсказал про то пустующее помещение Крылову, узнав о пустующем помещении от своей мамы, работавшей в то время в противотуберкулезном диспансере).

Избиение Ч. шли под предлогом того, что он «приезжал угрожать семье Крылова».

Когда я сказал спортсменом, что с этим присутствующим Крыловым все наши дела давно прекратились и какой смысл был угрожать Крылову человеку, получившему при разделе имущества прежней фирмы автомобиль, внимание бандитов переключилось на меня. Если до этого хлестали шнуром от утюга Ч., то теперь начали хлестать им меня.

Потом нас затолкали в машину Крылова (ВАЗ морковного цвета). Он сам за рулем начал возить нас по парковым зонам, где периодически были остановки, где нас опять избивали. Смутно помню, что был заезд к пятиэтажному дому на улицу Молодежная (у перекрестка с Красноармейским), где спортсмены хотели взять какого-то еще одного

своего боевика. Но он был чем-то занят, не поехал.

Мы реально попрощались с жизнью. В.Ч. закатал в заднее сидение машины Крылова свой нательный крест. Потому что если бы не «занятость» того несостоявшегося спутника-бандита с улицы Молодежная, гнить бы, наверное, нашим костям сейчас в парковой зоне Индустриального района. Насколько знаю, как минимум одного из тех бивших нас «визитеров»-боевиков В.Ч. видел позже, когда работал в конце 90-х годов в прокуратуре Железнодорожного района.

А так, в конечном счете, все закончилось лишь избиениями, а не убийством, угрозы о котором мы в тот злополучный вечер услышали не раз.

В машине я сказал Крылову: «Хорошо же прекращается наше знакомство, Андрей…». На что он заверещал: «А ты знаешь, сколько мне пришлось им тоже отдать денег?!» (В это время бандиты были заняты на улице избиением Ч.). Потом настала моя очередь получить сильный удар, от которого я ударился головой об асфальт. Это было где-то на темной аллее в нынешнем парке «Сказка».

Кончилось все тем, что бандиты разыграли сцену «добрых следователей» перед заказчиком «следствия»: «Мы все выяснили. Это не они тебе, Андрей, угрожали».

Нам было заявлено, что встреча повторится с более серьезным финалом, если заявим в милицию: «Мы сразу все узнаем, там есть наши знакомые». Крылов что-то опять заверещал, о том, что надо продолжить выяснение...

Плохо соображали мы от травм, но было желание пойти в милицию. Но морально и физически просто опустошили нас за те примерно пять часов издевательств и избиений. Бандиты «нарисовались» на пороге на следующий день с требованием денег: «Мы вчера потеряли много времени с вами, поэтому платите»...

Теперь я стараюсь вспоминать весь этот ужас с юмором. Вот, и, когда прочел про издевательское предложение лидера «Партии роста» Титова, что желающие выйти пораньше на пенсию должны платить, сразу вспомнил, что к этой же партии относится и тот самый Крылов, «обиженный» на нас, избитых, что ему за это наше «обслуживание» пришлось много заплатить бандитам. Повторю вопрос: каков бизнес в России, таков и омбудсмен у этого бизнеса, с такими партийцами как Крылов, который теперь еще и с красным флагом носится при агитации.

Хотя, насколько заметил, он почему-то постеснялся в первых предвыборных публикациях сразу заявить, что вступил в КПСС, когда еще служил в погранвойсках на Дальнем Востоке (1985-1987 годы).

Полиции же сегодня, насколько субъективно могу судить, видимо, дана команда от власти «закрыть глаза» на некоторые страницы биографии этого кандидата в губернаторы. Рад бы забыть всю эту историю, но сохранившийся шрам на левой руке от того давнего удара шнуром утюга, не дает это сделать…