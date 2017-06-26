Персек Алтайского крайкома КПРФ предложила губернаторской команде установить памятник Сталину в центре Барнаула.

26.06.2017

О предложении первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой губернаторской команде установить в центре Барнаула памятник Сталину сообщает 26 июня пресс-служба алтайских коммунистов. Предложение возглавившей с подачи окружения Зюганова в 2016 году крайком малоизвестной до этого молодой активистки носит явно демонстративный характер – через голову формально уполномоченных решать такие вопросы властей Барнаула она обращается к команде авторитарного алтайского губернатора Александра Карлина (формальным адресатом обращения является его заместитель, бывший лидер краевой организации ЛДПР Андрей Щукин). Работники аппарата крайкома в комментариях этой инициативы в соцсетях не скрывают то, что заявление было сделано для того, чтобы "поймать волну" – в связи с недавними социологическими опросами, показавшими, что "Сталин популярнее Путина и Пушкина".

От окружения губернатора г-жа Прусакова хотела бы содействия в выделении места для установления памятника в виде водруженного на постамент бюста Сталина на получившей название "Бульвар защитников Сталинграда" небольшой площади перед кинотеатром Мир. В комментариях к обращению содержится завуалированная жалоба губернаторской команде на власти Барнаула. В крайкоме утверждают, что "прежнее руководство Барнаула" (вероятно, имеется в виду команда осужденного за коррупцию сити-менеджера Игоря Савинцева) якобы обещало установить памятник Сталину, но "сейчас в планах администрации Барнаула такой проект отсутствует".

Исходя их этой позиции городских властей г-жа Прусакова и обратилась к губернаторской команде, возможно, учитывая то, что нынешний сити-менеджер краевого центра имеет в Барнауле репутацию зависимого от краевых властей эмиссара губернатора.

В Алтайском крайкоме КПРФ уточняют, что попыткам установления в Барнауле памятника Сталину скоро стукнет 10 лет. Десятилетие назад эта инициатива действительно возникла среди активистов КПРФ как маргинальная: ее поддерживали в те годы ряд ветеранов и имеющих экзальтированную репутацию партфункционеров среднего звена.

Однако, сборы средств на возведение памятника Сталину тогда закончились скандалом – деньги большей частью исчезли (по публичным объяснениям, будучи вложенными в финансовую пирамиду). Руководство алтайских коммунистов традиционно относилось к инициативе осторожно, однако уже при первом секретаре Сергее Юрченко крайком КПРФ взял курс на откровенно просталинскую позицию. Отставка негибкого в отношениях с властями пожилого сталиниста Юрченко и смена его Прусаковой, однако, не привела к смене этих ориентиров: в условиях все более откровенного отождествления действующей власти с практиками сталинского режима алтайские коммунисты, вероятно, хотели бы получить и свою долю идеологических выгод от этого.

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