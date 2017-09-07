Перевод в Алтайском крае процедуры оценки доходов претендентов на посты глав муниципалитетов от депутатов губернатору – инициатива Александра Карлина.

07.09.2017

В последние дни августа большой общественный резонанс в Алтайском крае имело неожиданное решение Барнаульской гордумы – перед самым окончанием своих полномочий депутаты голосами контролирующих думу представителей Единой России передали губернатору региона свое право оценивать доходы претендентов на должность главы администрации. Претендент на эту должность теперь не должен предоставлять депутатам данные о своих доходах, а значит они, будут выведены из публичного поля (хотя власти и обещают их последующую публикацию). Формальное требование федерального антикоррупционного законодательства о предоставлении таких данных при этом будет реализовываться путем передачи их губернатору Алтайского края.

Как вскоре выяснилось, решение контролирующих БГД единороссов не было случайным и единичным. Оно базировалось на введенном в апреле в действие краевыми властями новом узаконении (краевой закон № 47-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере противодействия коррупции»). Он действительно обязует претендентов на посты глав администрации (и ряда других муниципальных должностей) предоставлять губернатору одного из беднейших регионов России данные о своих доходах.

Впрочем, обязательный при этом отказ местных представительных собраний от сбора и оценки данных о доходах их будущих сити-менеджеров, в законе не прописан. По всей видимости, такая рекомендация "в пакете" была неофициально доведена до них для исполнения аппаратом реального автора нового порядка – действующим губернатором края Александром Карлиным.

Предполагается, что именно губернатор теперь должен будет выявлять в ходе проверки факты несоблюдения претендентами на муниципальные кресла ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. А в случае нахождения таковых - обращаться с заявлением о досрочном прекращении полномочий муниципального чиновника или его дисциплинарного наказания.

Передача в Алтайском крае важных антикоррупционных полномочий губернатору и его ближайшему окружению выглядит довольно странной. За последнее время несколько членов губернаторского кабинета (включая одного из его заместителей) были осуждены за создание в сфере своей ответственности многолетних разветвленных систем коррупционных поборов с подведомственных учреждений, клиентов своего ведомства, а также назначений чиновников на должности за взятки. Общественность в крае неоднократно требовала от силовиков провести проверки обоснованных коррупционных подозрений в адрес самого губернатора и его партнера по управлению регионом и первого заместителя Сергея Локтева. Однако, все такие требования без достаточных основания местными силовиками блокировались.

Значимым представляется также и тот факт, что и легальные семейные доходы самого губернатора длительное время рождали обоснованные подозрения в коррупционной заинтересованности. Так, супруга Александра Карлина до недавнего времени получала многомиллионные доходы, пользуясь статусом столичного нотариуса. Он был получен ею в результате сопровождавшегося криминальным скандалом "дела жен-нотариусов", в ходе которого группа родственников высокопоставленных представителей чиновников юридической корпорации была уличена в действиях по лоббированию незаконного получения членами их семей этого высокодоходного статуса. В результат скандала г-жа Карлина была лишена его Минюстом, однако затем при непубличных обстоятельствах сумела восстановить его. Это позволило г-ну Карлину, за 12 лет губернаторства которого Алтайский край скатился на предпоследнее место в России по размеру средней зарплаты, в течение ряда лет входить в десятку самых богатых глав российских территорий по объему текущего семейного дохода.

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