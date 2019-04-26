Переобулись: вместо 11% индексации бюджетникам Томенко пообещал 2%.

26.04.2019

От редакции.

ЖДЕТЕ 11% ? ЗАБУДЬТЕ!

Обещанная губернатором Виктором Томенко в 2019 году бюджетникам Алтайского края индексация зарплат, по-видимому, окончательно свернута. Выступая 26 апреля перед депутатами Заксобрания края, губернатор пообещал вместо нее проиндексировать зарплату лишь части бюджетников – и лишь на размере инфляции (в настоящий момент, по данным Росстата, она оценивается в Алтайском крае в 2%).

Проблемы с выполнением пафосно озвученного в финале прошлого года обещания начались сразу же: алтайским медикам 11-процентную прибавку пообещали начать с апреля. Работникам сферы образования – стали обещать ее лишь в сентябре, а работникам сферу культуры в крайправительстве сообщали лишь, что там совещаются на эту тему.

ВСЕ УЖЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛИ

Выступая перед депутатами, губернатор ничего не сказал о том, почему не было выполнено это обещание. Косвенно можно предполагать, что в ходе своей речи он все-таки намекнул на то, что рассматривает его как уже выполненное. "В консолидированном бюджете 2019 года расходы на выплату заработной платы увеличены на 11% и составят 38,3 миллиарда рублей", - так звучало это заявление Томенко.

Однако, слова губернатора о том, что зарплаты бюджетников в крае, пусть не в форме общей индексации, но тем не менее с января тотально увеличены на 11%, не подтверждает Росстат.

Так, средняя зарплата в образовании в январе 2019 г. в крае выросла лишь на 6% (к соответствующему периоду прошлого года), в здравоохранении – на 4.3%, а в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений она не только не выросла, но даже упала на 3%.

В итоге все бюджетные отрасли показали динамику зарплат существенно ниже, чем средняя цифра по экономике и стали, таким образом, фактором, системно тянущим вниз и без того предельно низкие алтайские заплаты (в этом месяце край занял последнее место по средней зарплате среди всех 85-ти регионов России).

ЕДИНОГЛАСНОЕ ОДОБРЯМ-С. НУ, ПОЧТИ…

Такое сомнительное жонглирование цифрами со стороны главы региона, впрочем, не заинтересовало ни народных избранников, почти тотально (кроме 3 человек) одобрительно проголосовавших за его доклад, ни большую группу представителей медиа, собранных пиар-ведомством Томенко накануне выступления на закрытую встречу с ним (и бомбардирующих последние 2 дня население края пространными отчетами об этом).

Новые обещания повышения зарплат выглядят теперь гораздо скромнее. При этом губернатор уверяет, что речь идет не об урезании обещанного, а напротив, о якобы "дополнительном выделении средств на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы".

ЧТО И СКОЛЬКО ОБЕЩАЮТ СЕГОДНЯ?

Содержание своих новых предложений Томенко описал так.

"Выработан комплекс мер, направленных на увеличение оплаты труда. Он предполагает: индексацию на темпы роста инфляции оплаты труда работников, подпадающих под действие указов Президента, и работников, получающих сегодня минимальный размер оплаты труда;

индексацию заработной платы муниципальным служащим и муниципальным должностям на 15%», - заявил губернатор.

Таким образом, речь идет лишь о части бюджетников – лишь тех, размер зарплат которых регулируются т.н. "майскими указами" Путина. Точный размер индексации губернатором не был назван, однако она, видимо, будет балансировать вокруг цифры в 2% - именно так оценивает сейчас Росстат уровень инфляции в крае.

Более значительной выглядит обещание индексации зарплат на 15% муниципальным чиновникам и служащим. Это, безусловно, позволит несколько ослабить проблемы комплектования и работы низовых властных структур, однако, имеет мало отношения к проблеме индексации зарплат бюджетников.

Выплаты пониженной индексации Томенко оценил в 1,5 млрд рублей. В мае он обещал внести законопроекты об этом в краевое Заксобрание. Однако, саму индексацию зарплат он все-таки пообещал ввести задним числом – с 1 января.

"В ПРИЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ЗА ТАКОЕ БЬЮТ ПОДСВЕЧНИКАМИ…"

Отказ "задним числом" от выполнения обещаний по росту зарплаты со стороны крайправительства выглядит не слишком "честной игрой" – несколько месяцев назад именно под разговоры об 11-процентной индексации оно убедило местное бизнес-сообщество взять на себя (в рамках т.н. трехсторонней комиссии) обязательство сопоставимогоповышения зарплат в 2019 г. Для большинства своих работников пообещал увеличить их рост на 10-15%. Что явно было непростым решением в ситуации ожидаемой в текущем году экономической стагнации.

И хотя данные Росстата пока свидетельствуют о том, что это достигнуто не везде, в целом бизнес-сообщество Алтая оказалось более ответственным и честным игроком, чем вышедший из рядов олигархического топ-менеджмента новый губернатор. Так, средние зарплаты в обрабатывающей промышленности в январе 2019 г. в крае выросли (к соответствующему периоду прошлого года) на 7,3% (даже при почти нулевом росте ее производства!), в сельском хозяйстве – на 10,5%, в строительстве – на 16%, на транспорте – на 8,3%.

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