Переобулись в полете: власти Алтайского края больше не скрывают – их услужливый партнер из Парижа представлял на выборах российскую власть.

21.03.2018

Скандал вокруг выдаваемого властями Алтайского края за наблюдателя ОБСЕ, но оказавшегося самозванцем специалиста по "государственной дезинформации СМИ" Жан-Мишеля Вернюше, завершился неожиданными признаниями. В финале скандальной истории и власти региона и сам прибывший в отдаленную провинцию за счет бюджета России парижанин, и власти края теперь признают, что на прошедших выборах г-н Вернюше представлял лишь саму российскую власть.

Первоначально француза, сделавшего по горячим следам еще поствыборным вечером восторженное публичное заявление о безупречности проведенных в Алтайском крае выборов, в краевом правительстве усиленно пытались выдать за наблюдателя Миссии ОБСЕ.

Однако, это стало невозможным после опровержения со стороны этой структуры.

Наблюдатели Миссии ОБСЕ действительно работали на выборах в Алтайском крае. Например, они присутствовали при самом громком скандале в их ходе – на УИК 78 в Барнауле, где были предприняты попытки вбросить в пачку бюллетеней за Путина несколько сот оставшихся неиспользованными бюллетеней, а также переложить туда почти сотню бюллетеней с голосами за других кандидатов. Однако, восторгавшийся действиями властей (и ранее регулярно привлекаемый ими в качестве автора прокремлевских комментариев) г-н Вернюше не входил в их число.

Спустя два дня после выборов выяснилось, что он входил в группу из 243 иностранцев, чьи поездки по России в выборные дни были организованы и профинансированы руководством Госдумы РФ.

Статус участника этой сомнительной программы Вернюше впервые признал в интервью, опубликованном 20 марта издаваемым в Барнауле проправительственным сайтом, имеющим репутацию близкого к действующему здесь провластному экстремистскому подполью. Текстуально близкое интервью парижанина также было опубликовало в конце этого же дня ИА Новый день из Екатеринбурга. Это позволило перепечатать информацию о новом, реальном статусе самозванца (уже без всяких намеков на свзязь с ОБСЕ) на сайте краевого правительства, избежав тем самым "засветки" связей с группами местных экстремистов (аргументированные подозрения в чем неоднократно высказывались ранее в СМИ).

Гневный комментарий на тему Вернюше разместил в соцсетях и глава пресс-службы местного губернатора Андрей Ляпунов, сославшись на то, что скандал вокруг псевдо-наблюдателя "затрагивает международный имидж региона и полностью искажает правду". Вопреки публикациям собственной структуры на официальном сайте края, чиновник старался убедить своих читателей, что правительство Алтайского края даже не пыталось выдать услужливого "специалиста по теории заговоров" за статусного наблюдателя ОБСЕ.

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