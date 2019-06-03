Переобулись: фирма друга Путина вместо VIP-отеля теперь обещает построить на Бирюзовой Катуни второй Артек.

03.06.2019

1 июня, в День защиты детей правительство Алтайского края сообщило об очередном грандиозном плане – привлечь компанию "друга Путина", долларового миллиардера Аркадия Ротенберга для строительства на базе площадки Бирюзовая Катунь детского рекреационного комплекса, позиционируемого как "второй Артек".

С этой целью губернатор Алткрая Виктор Томенко провел в этот день встречу с гендиректором ООО Сфера Леса Кириллом Светличным.

Под портретом Столыпина Томенко толкует с брутальными эмиссарами ставшего миллиардером спортсмена из Петербурга. Фото - пресс-службы правительства Алтайского края.

Сфера леса создана в 2015 г. и имеет юридический адрес в квартире одного из жилых домов в предгорном райцентре Алтайское. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные этого ООО в ЕГРЮЛ отсутствуют. По последним отчетным данным (по итогам 2017 г.) ООО впервые показало положительную годовую выручку – но лишь в скромнейшие 0,8 млн рублей (при наличии у него 1 сотрудника).

Учредителем компании (с долей в 99,9%) является ООО Стройгазмонтаж (его единоличным собственником является Аркадий Ротенберг). Миноритарным (с долей в 0,1%) собственником Сферы леса является Тихонов Александр Германович - гендиректор также контролируемого братьями Ротенбергами ООО Атриум (Санкт-Петербург).

Аркадий Ротенберг, согласно официальной биографии, являлся в молодости партнером нынешнего кремлевского лидера по дзюдо. С начала 90-х годов спортсмен занялся бизнес-проектами, и в это же время "помогал Путину, занимавшему в это время пост председателя Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга". С приходом Путина в Кремль, Ротенберг и его семейный клан активно занимают позиции в контролируемых государством структурах.

В 2017 г. контролируемая "другом Путина" Сфера леса уже громко заявляла о себе в Алтайском крае. Тогда экспертный совет ОЭЗ Бирюзовая Катунь одобрил заявку этого ООО на строительство в зоне БК гостевого комплекса, ориентированного на премиальный сегмент (планируемая сумма инвестиций - 1,1 млрд рублей, планируемый срок окончания строительства – 2020 г.). Однако, обещания компании Ротенберга правительству Александра Карлина построить VIP-отель на БК так и не воплотились в реальность.

Теперь Сфера леса обещает – уже преемнику вынужденного бесславно покинуть губернаторский пост Карлина – новый проект, и на той же Бирюзовой Катуни.

Речь идет о масштабном круглогодичном детском оздоровительном комплексе на 1500 мест (42 тысячи детей за год), сориентированном преимущественно на зимнее пребывание.

«Наша задача - создать один из лучших детских лагерей в России. И мы постараемся это сделать. Площадка позволяет создать на территории лагеря горнолыжный комплекс, ведь мы живем в Сибири, и у нас должны развиваться зимние виды спорта. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность совместить лагерь с горнолыжной школой. Это наш первый проект…На территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» есть подходящая с точки зрения инфраструктуры площадка, уже проведено много подготовительных работ. Плюс есть природная составляющая», - цитирует заявление Светличного губернаторская пресс-служба.

Сумма инвестиций при этом не называется (экспертно, по заявленным параметрам ее можно оценить в 0,8-1 млрд рублей). Также крайне осторожно эмиссар Ротенберга говорил и о сроках реализации проекта. "Пока рано говорить (о сроках строительства), в течение нескольких лет - на текущий момент мы представляем концепцию", – приводит высказывание директора Сферы леса ТАСС.

Возможно, вопрос реализации проекта будет связан с тем, какой объем бюджетных ресурсов удастся привлечь структурам Ротенберга для софинансирования его развертывания.

Власти Алтайского края всячески при этом всячески демонстрировали эмиссару "друга Путина" свою готовность пойти навстречу. Однако, их возможности здесь достаточно ограничены – бюджет Алтайского края уже вышел в этом году на предельные нормы дефицита (при этом текущее падение уровня жизни здесь по-прежнему существенно выше общероссийских показателей, а средняя зарплата – едва ли не самая низкая в РФ). А ценность земли на БК, возможно, значимая для обычного бизнеса, едва ли станет в данном случае решающим фактором.

Вероятно, что реальная готовность структур Ротенберга реализовать "алтайский проект" может быть связана преимущественно с перспективами получения для этого ресурсов федерального бюджета. В ходе встречи с Томенко, руководитель Сферы леса в этой связи ссылался на желательность для них схемы "частно-государственного партнерства". Надежды на получение бюджетных средств на строительство "алтайского Артека" бизнесмены связывают с поручениями президента Путина (от 07.06.2018 г.) и премьера Дмитрия Медведева (от 18.06.2018 г.), в рамках которых госкорпорация "ВЭБ.РФ" совместно с Министерством просвещения РФ разрабатывает проект федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха (на условиях государственно-частного партнерства).

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