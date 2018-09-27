Пенсионный возраст повышен: из числа голосовавших против алтайских думцев выбыл депутат Терентьев.

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26 сентября Госдума РФ приняла в решающем (втором) чтении кремлевский законопроект о повышении пенсионного возраста. За него вновь проголосовали депутаты от Единой России (326 человек). Согласно официальным данным поименного голосования, в их числе все алтайские думцы-единороссы: Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Виктор Зобнев, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова.
А вот число депутатов, решившихся проголосовать против открыто лоббируемоего кремлевским лидером решения, уменьшилось (по сравнению с первым чтением) почти вдвое – до 59 человек. Так, по-прежнему проголосовали против депутаты от КПРФ (в том числе, прикрепленный этой партией к Алтаю депутат Сергей Шаргунов). Впрочем, когда затем дело дошло до принятие "путинских" поправок к сомнительному законопроекту, и КПРФ не сумела удержать принципиальную позицию: путинские поправки были приняты Госдумой единогласно.
А вот фракции ЛДПР и Справедливой России, последние месяцы активно пиарившиеся на теме массового неприятия повышения пенсионного возраста избирателями, уступили давлению Кремля. В итоге депутаты от этих двух партий преимущественно не стали принимать участие в знаменательном голосовании.
Так, фракция ЛДПР (она не имеет представителей от Алтая) не приняла участия в голосовании практически в полном составе.
Такую же позицию решила занять примерно треть фракции СР (остальные депутаты от СР все-таки нашли в себе мужество проголосовать против). При этом в числе уклонившихся от участие в голосовании оказался и представляющий алтайских эсеров в Госдуме их лидер Александр Терентьев.
На фото: жители Барнаула пытаются заклеймить позором проголосовших за повышение пенсионного возраста алтайских думцев-единороссов.← Назад
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