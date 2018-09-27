Блоги
﻿
<< Сентябрь 2018  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

Пенсионный возраст повышен: из числа голосовавших против алтайских думцев выбыл депутат Терентьев.

27.09.2018

26 сентября Госдума РФ приняла в решающем (втором) чтении кремлевский законопроект о повышении пенсионного возраста. За него вновь проголосовали депутаты от Единой России (326 человек). Согласно официальным данным поименного голосования, в их числе все алтайские думцы-единороссы: Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Виктор Зобнев, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова.

А вот число депутатов, решившихся проголосовать против открыто лоббируемоего кремлевским лидером решения, уменьшилось (по сравнению с первым чтением) почти вдвое – до 59 человек. Так, по-прежнему проголосовали против депутаты от КПРФ (в том числе,  прикрепленный этой партией к Алтаю депутат Сергей Шаргунов). Впрочем, когда затем дело дошло до принятие "путинских" поправок к сомнительному законопроекту, и КПРФ не сумела удержать принципиальную позицию: путинские поправки были приняты Госдумой единогласно.

А вот фракции ЛДПР и Справедливой России, последние месяцы активно пиарившиеся на теме массового неприятия повышения пенсионного возраста избирателями, уступили давлению Кремля. В итоге депутаты от этих двух партий преимущественно не стали принимать участие в знаменательном голосовании.

Так, фракция ЛДПР (она не имеет представителей от Алтая)  не приняла участия в голосовании практически в полном составе.

Такую же позицию решила занять примерно треть фракции СР (остальные депутаты от СР все-таки нашли в себе мужество проголосовать против).  При этом в числе уклонившихся от участие в голосовании оказался и представляющий алтайских эсеров в Госдуме их лидер Александр Терентьев.

На фото: жители Барнаула пытаются заклеймить позором проголосовших за повышение пенсионного возраста алтайских думцев-единороссов.

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿