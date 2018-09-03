Пенсионный митинг в Барнауле признан самым радикальным в России из-за антипутинского настроя.

03.09.2018

Независимая газета оценила прошедший 2 сентября в Барнауле митинг против планов Кремля по повышению пенсионного возраста как самый радикальный в России. В этом день в российских городах прошла большая серия уличных мероприятий протеста, организованных КПРФ (в ряде городов в организации участвовали и другие партии, не полностью интегрированные с управляющей Россией группировкой - в Барнауле, например, Яблоко).

Организаторы митинга в Барнауле, на который собралось 1,5 тысячи человек, отмечают, что ему предшествовала масштабная скоординированная кампания, призванная сорвать мероприятие. Ее составляющие позволяют предположить, что организатором этих действий мог выступать руководимый бывшими высокопоставленными силовиками "политический блок" правительства Алтайского края, а исполнителем – управленческая команда Барнаула.

"Было предпринято все возможное для того, чтобы максимально снизить явку на митинг. Мало того, что в очередной раз администрация города отказала в проведении крупного протестного мероприятия в центре города, накануне митинга была запущена ложная информация о времени его проведения – по городу распространялась газета с данными об акции протеста 31 августа, а накануне обзванивали людей, чтобы сообщить о переносе времени проведения акции на 11 часов. Но и этого кому-то, видимо, показалось недостаточно – перед началом митинга по странному стечению обстоятельств ряд маршрутов стали реже ходить к месту проведения протестной акции. Не побрезговали и проведением банальной провокации. Во время выступления лидера алтайских коммунистов на сцену пытался прорваться неизвестный мужчина, требуя предоставить ему слово", - рассказывают организаторы митинга.

Российская пресса отмечает, что в ходе митингов руководство КПРФ в целом пыталось максимально отвести протест участников от личности кремлевского лидера. Так, на митинге в Москве "Путина в своей речи Зюганов упоминал исключительно в нейтрально-критическом контексте, то есть прямо его ни в чем не обвинял, но констатировал его приверженность нынешней политике, понятное дело, неправильной", - констатирует НГ.

Отчасти, такую позицию продемонстрировал и Алтайский крайком КПРФ – заметно было, что в заготовленных к митингу согласованных лозунгах имя кремлевского лидера не упоминалось ни разу. Персональный протест при этом изготовителями лозунгов и плакатов канализовался в направлении Дмитрия Медведева и некоторых их алтайских депутатов Госдумы от ЕР – Даниила Бессарабова, Николая Герасименко, Виктора Зобнева, Александра Прокопьева, в также спикера АКЗС и лидера краевой ЕР Александра Романенко (в официальнй отчет не были включены также вынесенные на митинг плакаты против депутатов ГД от ЕР Натальи Кувшиновой и Олега быкова). Обращало внимание и отсутствие публичной критики в отношении имеющего репутацию активного сторонника повышения пенсионного возраста врио местного губернатора Виктора Томенко. Имя находящегося в крайне уязвимой для критики позиции последних дней выборной кампании главы региона практически не упоминалось на митинге.

Однако, попытка смягчить антипутинские настроения в Барнауле явно пошла вразрез с настроениями собравшихся.

Отчасти, это признали и в руководстве КПРФ в Алтайском крае - регионе, последние годы стабильно демонстрировавшем самую низкую лояльность Кремлю (в виде максимально низких рейтингов ЕР и Путина на "больших" выборах).

Так, в официальном отчете о митинге делается вывод о том, что недавнее обращение Путина, в котором он открыто поддержал повышение пенсионного возраста, не привело к снижению протеста против этой кремлевской инициативы: "Вопреки ожиданиям различных «экспертов» и политологов, утверждавших, якобы обращение президента Путина к народу снизило накал протестных настроений в обществе, на митинг в Барнауле вышло не меньше людей, чем в ходе предыдущих протестных акций".

В итоге именно внесенное в резолюцию требование необходимости ухода Путина с занимаемого поста вызвало бурное одобрение собравшихся на митинг барнаульцев. "Бурными аплодисментами одобрения было встречено требование отставки правительства и президента Путина, расписавшегося в своей неспособности управлять страной в интересах большинства трудящихся", - так комментирует реакцию горожан на предложение отставки еще недавно популярного кремлевского лидера пресс-служба крайкома КПРФ.

Именно этот факт стал для Независимой газеты поводом для того, чтобы оценить митинг в Барнауле как самый радикальный в России. "Самым же радикальным по настрою, видимо, следует признать полуторатысячный митинг, прошедший в столице Алтайского края Барнауле", - делает вывод издание.

9 сентября о намерении провести в Барнауле митинг на площади Свободы с аналогичной повесткой заявил федеральный штаб отбывающего сейчас арест оппозиционера Алексея Навального.

Фото: пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

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