Павел Грудини первым из кандидатов в президенты посетил Алтайский край.

12.02.2018

12 февраля состоялся визит баллотирующегося в президенты РФ от КПРФ подмосковного предпринимателя Павла Грудинина в Барнаул. Здесь он провел пресс-конференцию, встречу с избирателями в одном из городских ДК. В Барнаул также приехали группы, представляющие структуры поддержки Грудинина из ряда соседних сибирских регионов. Вероятно, с их участием политик также проведет закрытое совещание.

На встрече с журналистами, где доминировала приехавшая вслед за политиком большая группа сотрудников столичных СМИ (как из числа прокремлевских, так и партнерских медиа-структур КПРФ), Грудинин вел себя подчеркнуто толерантно. Он (и сопровождавшая его команда функционеров КПРФ) всячески подчеркивали склонность к компромиссам, уклоняясь от острых заявлений и максимально подробно комментируя отдельные малозначимые вопросы (типа борьбы за качество отечественных сыров).

Вместе с тем, основная ожидаемая тематика претендента на высший властный пост – проблема демонтажа созданного в стране мафиозного режима, переформатирования выстроенных вокруг него институтов и выращенных элит, в выступлении весьма показательно полностью отсутствовала.

Единственным исключением здесь стал ответ на вопрос сотрудничестве с Алексеем Навальным. Отвечая на пожелание сотрудника небольшого столичного агентства о недопустимости сотрудничества с этим оппозиционером, Грудинин (а вслед за ним представители руководства КПРФ) четко подтвердил ранее уже высказанную им позицию о готовности совместной работы с жестким критиком кремлевского лидера.

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