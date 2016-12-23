Пауки договорились? - Карлин за закрытыми дверями встретился с Прокопьевым.

23.12.2016

Общественность и независимые медиа в Алтайском крае восприняли противостояние команды Карлина и семьи Прокопьевых преимущественно скептически. Поэтому мирный договор "за закрытыми дверями", завершивший длившуюся месяц информационную войну, не оказался здесь неожиданным.

23 декабря в Барнауле прошла встреча губернатора Алтайского края Александра Карлина с представляющим известную в этом регионе предпринимательскую семью депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Губернаторские информационные каналы ничего о встрече не сообщают, однако заявления о ней уже утром этого дня распространяют СМИ крупнейшего российского производителя БАДов - группы Эвалар. Особую значимость этой встречи для Эвалара подчеркивает тот факт, что сообщения о ней в независимых от него СМИ даже были распространены его пиарщиками на правах рекламы.

Встрече предшествовала длившаяся примерно месяц информационная война – медиа Эвалара с конца ноября неожиданно начали кампанию жесткой критики управляющей Алтайским краем команды. Начав с темы претензий к инвестиционной политике, в финале кампании они перешли к критике губернаторской команды за коррупцию.

В свою очередь, команда Карлина развернула встречные действия. Медиа-группа Эвалара публично пожаловалась на якобы вызванные критикой массовые проверки ее СМИ (и даже крупнейших рекламодателей) со стороны региональных органов ФНС. Губернаторские пиарщики в подконтрольных им медиа-ресурсах также заявили, что противостояние было вызвано отказом в финансировании из бюджета некой заявки бизнес-группы (предположительно, на компенсацию банковской ставки по кредитам) объемом в полмиллиарда рублей.

В последние годы Эвалар действительно реализует крупную инвестпрограмму, существенно расширяя в ее ходе объемы своего производства и сеть реализации продукции (в начальной ее стадии в СМИ назывался объем инвестиций в 2 млрд рублей). Детальных данных о том, как реализуется программа, нет. Однако, пиарщики Карлина в ходе информвойны утверждали, что Эвалар якобы столкнулся здесь с проблемами, вызванными сокращением платежеспособного спроса россиян.

Общественность и независимые медиа в Алтайском крае восприняли противостояния команды Карлина и семьи Прокопьевых преимущественно скептически. Ни непопулярный губернатор, при котором край погрузился на дно бедности, занимая последние годы предпоследнее место по средней зарплате среди российских регионов, ни долгое время выступавшие как его союзники и спонсоры местные производители такой неоднозначной продукции как БАДы, не воспринимаются здесь многими с положительными эмоциями. Поэтому завершивший противостояние мирный договор "за закрытыми дверями" не оказался неожиданным.

Встреча Карлина и Прокопьева, согласно официальным отчетам, была посвящена вопросам инвестиционной политики и участие края в пилотном проекте по курортному сбору.

"Мы обсудили, как лучше совершенствовать краевую систему мер поддержки инвесторов. Примеры грамотной инвестиционной политики есть у наших соседей в Сибирском федеральном округе и в других регионах России. Изменение инвестиционной политики позволит краю не только выполнить майские указы Президента, но и активно развиваться дальше", - цитирует контролируемая Эваларом газета Бийский рабочий озвученную на встрече позицию Прокопьева.

Депутат выразил готовность выходить с инициативами в части внесения изменений в Налоговый кодекс и федеральные законы. Содержание заявленных поправок, которые Эвалар тем самым фактически предложил поддержать руководству края, при этом не освещается.

Также в публично освещенной части переговоров был упомянут вопрос неоднозначно воспринимаемого на Алтае нового налога – курортного сбора.

"Мы должны воспользоваться тем, что Алтайский край попал в пилотный проект по курортному сбору. И не только ради пополнения бюджета. Это хорошая возможность укрепить авторитет края на федеральном уровне. Для этого нужно разрабатывать и испытывать в ходе эксперимента методики и механизмы сбора, которыми в дальнейшем будут пользоваться все регионы России", - заявил Александр Прокопьев.

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