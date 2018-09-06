Партия пенсионеров в Алтайском крае заявила о поддержке ратующего за повышение пенсионного возраста Томенко.

06.09.2018

Действующая в Алтайском крае ячейка одной из малых политпартий - "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" распространила в СМИ сделанное 5 сентября заявление своего краевого правления в поддержку намерения врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко перевести свои полномочия в постоянный статус по итогам голосования 9 сентября.

Заявления, адресованное прежде всего жителям региона старшего поколения, подписано Владимиром Бородкиным. 69-летний пенсионер из Барнаула участвует здесь в деятельности группы, использующей бренд "партии пенсионеров" уже долгое время, традиционно выступая в качестве одной из составляющей провластной общественной массовки.

В последнем заявлении в поддержку губернаторских амбиций Виктора Томенко, распространенном г-ном Бородкиным от лица "партии пенсионеров", при этом полностью обходится вопрос о том, что руководитель края имеет репутацию одного из наиболее активных пропагандистов планов Кремля по увеличению пенсионного возраста, довольно неоднозначно воспринятых даже значительной часть глав российских регионов.

Аргументируя позицию поддержки Томенко, автор заявления апеллирует к имени кремлевского лидера. "Именно ему президент России доверил исполнять обязанности губернатора и именно созданная Виктором Петровичем на основе предложений десятков тысяч жителей Алтайского края программа "Энергия развития" уже нашла понимание и одобрение главы государства", - пишет он. При этом за что конкретно г-н Томенко удостоился поддержки партии, в заявлении не раскрывается – там

ограничиваются лишь рядом демагогических фраз, выражая надежду, что при его губернаторстве "мы сможем уверенно шагнуть из наполненного многими нереализованными надеждами прошлого к построению экономически сильного, успешного субъекта Российской Федерации".

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