Падение уровня жизни в Алтайском крае в 2017 г. оказалось вдвое выше предварительной цифры Росстата.

06.03.2018

Об этом свидетельствуют данные доклада Росстата "Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации" (январь 2018 г.), опубликованного 5 марта. Приведенные там данные о падении в 2017 году реального среднедушевого дохода, уточненные Росстатом, оказались кратно выше предварительной цифры этого важнейшего индикатора, опубликованной недавно его территориальным органом в Алтайском крае.

Так, терорган Росстата в Алтайском крае предварительно оценивал падение реального среднедушевого дохода здесь в 2017 году в 0,6%. Уточненные данные Росстата свидетельствуют о том, что эта цифра оказалась вдвое выше – реальные доходы жителя края в прошлом году упали на 1,2%.

В среднем по всей России падение реальных доходов оценивается Росстатом в 2017 году в 1,1%, по Сибирскому федеральному округу – в 2,9%.

Падение реальных доходов в Алтайском крае непрерывно идет уже четвертый год - с августа 2014 года (по России этот процесс начался несколькими месяцами позже). Падение реальных доходов в 2017 г. замедлилось (так, в 2016 году они упали в крае на 4,8%), однако, видимо еще не исчерпало свой потенциал.

Предварительные данные показывают, что в 2018 году этот процесс скорее всего продолжился – так, на днях Росстат признал, что в январе 2018 г. в стране реальные доходы упали еще на 7% к показателям за соответствующий период прошлого года.

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