Падение розничного товарооборота в Алтайском крае, возможно, достигло дна.

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Долговременная тенденция падения розничного товарооборота (и, соответственно, потребления населения) в Алтайском крае, возможно, достигла абсолютного дна. Об этом свидетельствуют данные тероргана Росстата за январь-май 2017 года. По оценке государственной статистики, объем товарооборота (в сопоставимых ценах) составил в крае в сравнении с соответствующим периодом прошлого года 99,4%. Анализ поведения других индикаторов позволяют предположить, что к финалу первого полугодия этот важный индекс, устойчиво снижавшийся в крае уже несколько лет, выйдет из "красной" зоны и может начать медленный, но также устойчивый абсолютный рост. Впрочем, ожидаемые темпы такого роста – крайне скромны и только для восстановления докризисных объемов может понадобиться не менее 5 лет.
В стоимостном отношении товарооборот за 5 месяцев составил в крае 118,5 млрд рублей.← Назад
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