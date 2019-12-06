Ожидающая банкротства Бирюзовая Катунь передана в полную собственность Алтайского края.

06.12.2019

О завершении передачи прав собственности на АО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" властям Алтайского края сообщает 5 декабря Интерфакс. Запись об увеличении доли Алтайкрайимущества в этой компании с 25% до 100% была внесена в ЕГРЮЛ еще в конце ноября. Переданная властям края доля в 75% ранее принадлежала Минэкономразвития РФ.

Алтайский край, однако, получил функции управления БК (вместе с четвертью ее уставного капитала) еще в 2015 году. Впрочем, уже тогда этот проект потерял привлекательность для ориентированных на "рулежку" финпотоками чиновников. Бюджетные средства, вложенные в БК (их суммарно можно оценить примерно в 20 млрд рублей), к тому времени иссякли, а сам проект турзон в рамках России оказался скомпрометировал коррупцией и некомпетентным управлением.

Хотя алтайская "зона" на фоне прочих выглядела более прилично, и она на протяжении пяти последних лет была убыточной (при средней выручке на уровне 30 млн рублей). По итогам 2018 года чистый убыток составил 30,9 млн рублей, непокрытый убыток — 370,7 млн рублей. В настоящее время в Арбитражном суде Алтайского края рассматривается дело о банкротстве ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", заявление об этом было подано АО "Алтайэнергосбыт" (дочерняя компания ПАО "Интер РАО"). Очередное заседание суда назначено на 23 декабря.

Со ссылкой на информацию правительства Алткрая Интерфакс сообщает, что в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" зарегистрировано два десятка резидентов с объемом инвестиций более 8 млрд рублей. Характер инвестиций при этом не уточняется. Однако, ранее опубликованные предельно скромные цифры накопленных резидентами БК реальных инвестиций, позволяют предположить, что солидно звучащие "8 млрд рублей" являются лишь заявленными для реализации инвестициями, реальность исполнения которых вызывает большие сомнения.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в феврале 2007 года. Она занимает территорию площадью 33,6 кв. км на левом берегу реки Катунь в районе горы Красный Камень в Алтайском районе. Проект был рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей.

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