Отступили? Алтайские библиотеки пока закрывать не будут.

09.08.2018

8 августа администрация Барнаула на своем официальном сайте сделала заявление о том, что вызвавшего массовое недовольство горожан серийного закрытия библиотек "не будет".

Информация о том, что в Алтайском крае власти намерены существенно сократить сеть библиотек, появилась в сети несколько недель назад. Она связывалась с высказыванием врио губернатора Виктора Томенко, якобы негативно отозвавшегося об алтайских библиотеках как о несовременном и отягощающем бюджет формате социальной работы. Заявление главы региона активно обсуждалось в среде культработников, однако оно не было опубликовано официальными информационными каналами краевого правительства. А сохраненный г-ном Томенко предельно закрытый информационный режим работы краевых властей лишал какой-либо возможности уточнить наличие и содержание позиции главы региона по этому вопросу.

Тем не менее, в Алтайском крае на этом фоне возникла точка протеста – библиотекари Барнаула, где, по их данным, в июле уже было принято принципиальное решение о закрытии четырех библиотек, развернули в своих учреждениях сбор подписей протеста против этой акции. Данные о сборе регулярно появлялись в соцсетях и вызывали активное обсуждение, в том числе и в связи с ведущейся Томенко кампанией за перевод своих полномочий главы региона в постоянный режим.

Видимо, в этой связи и было принято решение о "временном отступлении" в Барнауле.

8 августа горадминистрация сделала заявление о том, что планов по закрытию библиотек якобы не было вообще.

"По информации городского комитета по культуре, все библиотеки Централизованной библиотечной системы Барнаула осуществляют библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в обычном режиме. Решений о закрытии библиотек комитетом по культуре города Барнаула не принималось", - говорится в заявлении.

При этом власти города намекают на то, что сокращения среди штата из 158 библиотечных работников все-таки возможны. Так, техперсонал библиотек (63 работника) трудоустроен в МБУ «Централизованная библиотечная система г.Барнаула». При этом комитет по культуре горадминистрации предложил учреждению рассмотреть возможность перевода этих сотрудников в свой штат - "для централизации обслуживания зданий, занимаемых подведомственными комитету учреждениями". Традиционно, такие инициативы властей приводят к существенным сокращениям соцработнкиов.

Данных о том, как обстоит ситуация с сокращением библиотек в целом по Алтайскому краю, нет – краевое правительство по-прежнему скрывает любые существенные данные о своей работе, а сами библиотекари и читатели в алтайской глубинке пока никак публично не отреагировали на возникшую угрозу.

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