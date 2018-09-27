Открытые сомнения в реальности победы Томенко на выборах не уходят со страниц федеральной прессы.

27.09.2018

Очередной материал, в котором высказываются открытые сомнения в реальности победы Виктора Томенко по итогам прошедших 9 сентября выборов губернатора в Алтайском крае 26 сентября публикует Росбалт.

В опубликованном на сайте агентства материале социолога Алексея Рощина Загадки дня голосования в числе прочего подробно рассматривается версия о том, что реальные итоги голосования 9 сентября в Алтайском крае якобы не давали его нынешнему губернатору Томенко права на победу в первом туре.

Впервые версия о том, что Томенко реально набрал лишь не более 47% голосов была озвучена сразу после выборов рядом специализующихся на публикации инсайда из "коридоров власти" московских Телеграм-каналов.

Подтверждающих эту версию заявлений от структур, осуществлявших на Алтае независимое наблюдение за выборами, до сих пор , однако, не прозвучало. Впрочем, их сеть наблюдателей, возможно, могла оказаться слишком редкой и недостаточно профессиональной для столь сенсационного разоблачения.

Тем не менее, медиа-ведомство Томенко в возникшей острой поствыборной ситуации довело до пула находящихся в директивной и договорной зависимости алтайских СМИ жесткое требование "блока" на любое упоминание этой темы.

Автор далекого от Алтая Росбалта, однако, вновь возвращается к ней, на сей раз также ссылаясь на индайдерскую информацию из прокремлевских кругов.

Рощин недоумевает, почему проигравшие сентябрьские выборы губернаторы четырех российских регионов не пошли по пути штаба Томенко, по его данным, единственным в России на этих выборах якобы "подкрутившим" до нужных значений столь же в реальности провальные алтайские результаты голосования.

"День голосования дает примеры «решения вопроса» по накатанной колее: например, друзья-инсайдеры мне рассказывали, что на выборах губернатора Алтайского края (Томенко) ситуация для и. о. губернатора (такого же «технократа» без харизмы и корней в регионе, «засланца Путина») складывалась едва ли не хуже, чем у того же Тарасенко (он якобы и 40% не набирал) — но там вовремя ударили в колокола, поднажали на комиссии — и вуаля, Томенко «победил» в первом туре с вполне проходными 54% голосов.

Так почему ж остальная четверка не сделала так же? Загадка", - пишет социолог.

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