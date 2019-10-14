Открытое правительство в Алтайском крае приказало долго жить.

14.10.2019

В минувшие выходные прекратило свое существование "Открытое правительство Алтайского края". Эта поддерживаемая местной губернаторской командой группа в соцсети Фейсбук возникла несколько лет назад, став отголоском моды на этот термин, вошедший в политическую практику в период кратковременной "политической оттепели" во времена президентства Дмитрия Медведева.

Сама алтайская группа, впрочем, никогда не демонстрировала особую открытость – публикации в ней носили лишь официальный характер, как правило, дублируя официальный сайт региона. И даже возможность оставлять под ними комментарии губернаторской пресс-службой периодически закрывалась.

Вероятно, игры в "открытое правительство" в Алтайском крае было решено окончательно завершить после резонансного ареста некогда курировавшего этот функционал экс-министра Михаила Абызова – по игре случае, в связи с подозрениями в масштабных финансовых махинациях в энергосистемах Алтайского края (здесь его структурам принадлежала ТЭЦ в Бийске) и Новосибирской области.

Возможно, что поводом для такого решения мог стать и ожидаемый в ближайшие недели визит Медведева в Алтайский край - не исключено, что местные власти не хотят напоминать ему о "грехах политической молодости".

В итоге в минувшие выходные администратор группы по-тихому изменил ее название – теперь она называется просто "Правительство Алтайского края".

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