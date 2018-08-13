Остановите Витю? Томенко припомнили подозрения в незаконном бизнесе в панамском офшоре.

13.08.2018

В минувшие выходные многие представители политикума в Алтайском крае получили анонимный 129-секундный видеоролик, посвященный подозрениям в незаконном бизнесе в панамском офшоре, высказанным в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Ролик отсутствует в известных соцсетях, по словам получивших его людей, он вирусно распространялся его авторами через WhatsApp.

Ролик начинается с заставки - предвыборного плаката Виктора Томенко, который он активно использует сейчас для того, чтобы перевести свои полномочия алтайского губернатора в постоянный режим по итогам выборов в сентябре.

Затем в нем использована часть прозвучавшей 25 апреля в эфире канала Царьград ТВ передачи Экономика сейчас Юрия Пронько, посвященной вскрывшемуся участию представителей российской элиты в панамской и иных офшорных юрисдикциях.

Собственником телеканала считается близкий к Кремлю бизнесмен Константин Малофеев, имя которого несколько лет назад активно упоминалось в качестве организатора войны на востоке Украины.

В вошедшем в ролик сюжете канал Малофееева предельно жестко оценивает участие российских чиновников и олигархов в панамских и иных офшорах, заявляя о том, что эта информация уже поступила российским силовикам и прогнозируя для людей, занимавшихся этими финансовыми операциями, печальные последствия ("глухой удар тяжелого кулака по столу").

В качестве примера Царьград ТВ назвал несколько имен российских чиновников и олигархов. Однако фамилия Томенко в находящейся в архиве канала версии передачи не упоминается (хотя в качестве примера активного использования офшорных схем там и был упомянут Норильский никель, топ-менеджером структур которого длительное время был нынешний глава Алтайского края).

Авторы анонимного ролика, однако, заменили часть передачи Царьграда своим сюжетом, подмонтировав к передаче Пронько видео о предполагаемой офшорной активности Виктора Томенко. На видео стоит логотип выпускаемого с 2012 г. на платформе YouTube и формально базирующегося в Казахстане анонимного видеоблога ДальнобойTV. Блог ежедневно публикует многочисленные политические видеосюжеты пропутинского содержания, системно призывающие Кремль к установлению в России крайнего черносотенного режима. Тематически эти публикации преимущественно связаны с темой экономики и, в том числе очень часто используют фрагменты передач г-на Пронько.

Однако, вошедший в ролик сюжет о Томенко в архивах блога нам обнаружить не удалось.

В этой части вирусного ролика повествуется о том, что возглавлявший тогда правительство Красноярского края Виктор Томенко якобы связан с офшорной компанией (IDC Strike Invest LTD), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. С этой же компанией связан руководитель (ныне уже бывший) агентства по управлению госимуществом Красноярского края Игорь Айзенберг, утверждают авторы сюжета. При этом они подчеркивают, что Томенко и Айзенберг в прошлом были топ-менеджерами структур Норильского никеля (также в связи с этой фирмой в досье упоминается еще одна фамилия, совпадающая с именем еще одного товарища Томенко по Норникелю). Авторы сюжета, впрочем, подчеркивают, что нет полной ясности с тем – были чиновники владельцами офшора лишь в период работы в бизнесе, или сохранили контроль над ним и после того, как стали госслужащими.

Непосредственно справку об этом офшоре, составленную на основе "панамского досье", можно посмотреть здесь.

Судя по всему, для своего видео авторами ролика были использованы вышедшие в мае публикации ряда красноярских СМИ – экономического новостного сайта Дела.ru и телекомпании ТВК. В 2016 году они подробно сообщали о найденной оффшорной фирме.

В отличие от авторов анонимного ролика, сибирские СМИ давали материал в гораздо более осторожной подаче – речь в публикациях шла о "полных тезках" Томенко и его товарищей по Норникелю.

Комментируя эту информацию, в правительстве Красноярского края тогда заявили, что в находящихся там декларациях Томенко никакой офшор не упоминался. "С момента поступления на госслужбу шесть последних лет никаких акций в российских или иностранных компаниях либо иного участия в коммерческих организациях у него нет, что ежегодно подтверждается его декларациями об имуществе и доходах", – цитировала Дела.ru ответ пресс-секретаря Томенко Татьяны Турыгиной.

Однако сам Томенко тогда ускользнул от неприятных вопросов журналистов – на момент скандала он был в отпуске. А сейчас он покинул Красноярск - в связи с новым назначением на Алтай.

С официальными оправданиями, однако, уже тогда не согласился красноярский сайт Проспект мира, заявивший: "Когда в 2016 году стало известно об этой истории, компания IDC Strike Invest LTD еще была в статусе действующей, указывалось в «панамском архиве». При этом в 2013 году в России принят закон, запрещающий госслужащим иметь зарубежные счета и акции иностранных компаний".

Такое заявление, действительно, подкрепляется справкой, составленной о деятельности IDC Strike Invest LTD, опубликованной расследовавшим "панамское досье" группой ICIJ: в ней указано, что дата актуализации составленной на основе архивов офшорного регистратора Mossack Fonseca справки - 2015 г., и на это время компания IDC числится в состоянии "active".

В итоге, офшорный скандал вокруг имени выдвиженца Кремля так и остался непроясненным, оставив, впрочем, весьма хорошо документированные подозрения в адрес Томенко и его партнеров в ведении незаконного бизнеса.

"Вторая серия" офшорного скандала, догнавшая Томенко в Алтайском крае, пока также не сопровождается какими-либо комментариями ставшего центром подозрений врио губернатора (или хотя бы пояснениями его доверенных лиц): несколько дней после распространения ролика, вызвавшего здесь активную дискуссию в соцсетях, сопровождаются гробовым молчанием местного официоза.

Жители Алтая при этом высказывают сомнения в том, что представители большей части местных медиа, директивный или договорной контроль над которыми Томенко унаследовал (и в полном объеме сохранил) от своего предшественника – Александра Карлина, осмелятся поднимать эту тему. "Известная тема. Журналисты аккуратно называют "полной тёзкой" и ещё ни один не спросил его об этом лично", - прогнозирует в этой связи гражданский активист Антон Подчасов.

Эти ожидания вполне оправдались - ни одно из действующих в Алтайском крае СМИ на конец дня 13 августа так и не осмелилось написать о сенсационных подозрениях в адрес главы этого региона.

Однако, повышенная публичность в ситуации выборной кампании, ведущейся сейчас Виктором Томенко, неизбежно еще не раз может привлечь внимание к теме вокруг его вероятного участия в потенциально незаконном офшорном бизнесе.

Тем более, что сейчас прокуратурой уже рассматривается жалоба экс-кандидата в губернаторы Виктора Рау, в которой политик уже высказывает подозрения в адрес Томенко и его близких подчиненных в махинациях при организации сбора подписей мундепов (и даже требует отмены регистрации врио губернатора и трех его кандидатов-спойлеров).

До сего времени претензии Рау рассматривались как не имеющие особых перспектив (несмотря даже на его уверения в их тщательной документированности документами, видео и аудио файлами). Однако, перспективы для Кремля получить в сентябре в Алтайском крае губернатора, чье положение может в любой момент быть подвергнуто сомнению в связи с последствиями офшорного скандала, имеет некоторый шанс на то, что эта позиция АП может быть изменена.

В этой ситуации позиции Томенко существенно ослабляет и его намерение сделать своим политичсеким партнером 9представитеелм в Совфеде) своего предшественника - экс-губернатора Карлина.

Подозрительные сделки, совершенным во время управлениям краем тандема Карлина и его первого зама Сергея Локтева, сегодня получают все более публичный статус. Заявления по поводу вызывающих подозрения в коррупции масштабным сделкам вокруг краевого имущества с конкретной фактурой все чаще в последние недели поступают местным и московским силовикам. А популярный Телеграм-Канал Незыгарь на прошлой неделе даже прямо связал наиболее известную из них (по жилой застройке стадиона Локомотив) с обязательставми, якобы взятыми на себя Томенко еще в первый месяц его алтайского губернаторства - по данным канала, в связи с формированием тогда в его интересах "черного" избирательного фонда за счет взяток, активно и массово вымогаемых чиновниками в июне у строительных компаний.

И новый сомнительный тандем "панамского" губернатора и представляющего его в Совфеде предшественника, с каждой неделей все более предметно подозреваемого в создании системы масштабной коррупции, имеет шансы показаться кремлевским манипуляторам слишком слабым для проблемного и протестного сибирского региона. В перспективе он может в любой момент стать мишенью для жесткого антикоррупционного расследования. Инициированного, например, красноярскими недоброжелателями Томенко (от которых, вероятно, исходит и анонимный ролик). Тем более, что авторитетные независимые экспертные структуры уже сегодня явно оценили даже первые месяцы правления Томенко на Алтае как вялые, и ведущие к падению в крае и без того низких показателей стабильности.

От редакции (обновлено).