Основные соцвыплаты в бюджете Алткрая на 2020 г. вновь решено заморозить.

|<<
|Октябрь 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Наиболее массовые социальные выплаты в бюджете Алтайского края на 2020 год управляющая этим регионом губернаторская команда предлагает оставить замороженными. Речь идет о формирующий основной массив таких выплат компенсаций ветеранам труда (615 рублей в месяц), труженикам тыла (595 рублей), жертвам политических репрессий (595 рублей) и т.п.
Полный текст бюджета на 2020 год на сегодня недоступен. Однако, из описывающих его выступлений членов краевого правительства на прошедшем 9 октября его заседании, можно сделать вывод, что политика "замораживания" основных социальных выплат в будущем году кабинетом Томенко будут продолжена. При этом также сообщается о том, что некоторые из соцвыплат все-таки будут увеличены. Речь, однако, при этом идет лишь о тех выплатах, размер которых жестко требует увеличить действующее законодательство (компенсации по ЖКХ), либо о необременительных для бюджета малообъемных выплатах.
С началом текущего кризиса основные социальные выплаты, ранее регулярно ежегодно повышавшиеся на размер инфляции, решением экс-губернатора Александра Карлина в Алтайском крае были заморожены. Это решение уже тогда вызывало на Алтае жесткую критику властей, формируя тот фон недовольства властью, который привел в финале к бесславному уходу многолетнего местного правителя.
Сменивший его Виктор Томенко уже в бюджете края на 2019 год, однако, подтвердил этот сомнительный курс. Стоит отметить, что на такую антисоциальную меру тогда не решились главы ряда соседних сибирских регионов (в частности, Новосибирской области) – уже в текущем году подобные выплаты там были проиндексированы.
Антисоциальное решение Томенко стало одним из факторов, в результате которых за год его правления в Алтайском крае резко упал уровень жизни. Так, за второе полугодие 2018 - первое полугодие 2019 гг. реальные располагаемые доходы населения края по данным Росстата снизились на 7,6%.
Вероятно. свою лепту в этот печальный процесс это решение внесет и в будущем году.
Окончательно ситуация вокруг вопроса о социальных выплатах из бюджета в 2020 году станет ясна после публикации его полного текста.← Назад
Elements not found