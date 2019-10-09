Основные соцвыплаты в бюджете Алткрая на 2020 г. вновь решено заморозить.

09.10.2019

Наиболее массовые социальные выплаты в бюджете Алтайского края на 2020 год управляющая этим регионом губернаторская команда предлагает оставить замороженными. Речь идет о формирующий основной массив таких выплат компенсаций ветеранам труда (615 рублей в месяц), труженикам тыла (595 рублей), жертвам политических репрессий (595 рублей) и т.п.

Полный текст бюджета на 2020 год на сегодня недоступен. Однако, из описывающих его выступлений членов краевого правительства на прошедшем 9 октября его заседании, можно сделать вывод, что политика "замораживания" основных социальных выплат в будущем году кабинетом Томенко будут продолжена. При этом также сообщается о том, что некоторые из соцвыплат все-таки будут увеличены. Речь, однако, при этом идет лишь о тех выплатах, размер которых жестко требует увеличить действующее законодательство (компенсации по ЖКХ), либо о необременительных для бюджета малообъемных выплатах.

С началом текущего кризиса основные социальные выплаты, ранее регулярно ежегодно повышавшиеся на размер инфляции, решением экс-губернатора Александра Карлина в Алтайском крае были заморожены. Это решение уже тогда вызывало на Алтае жесткую критику властей, формируя тот фон недовольства властью, который привел в финале к бесславному уходу многолетнего местного правителя.

Сменивший его Виктор Томенко уже в бюджете края на 2019 год, однако, подтвердил этот сомнительный курс. Стоит отметить, что на такую антисоциальную меру тогда не решились главы ряда соседних сибирских регионов (в частности, Новосибирской области) – уже в текущем году подобные выплаты там были проиндексированы.

Антисоциальное решение Томенко стало одним из факторов, в результате которых за год его правления в Алтайском крае резко упал уровень жизни. Так, за второе полугодие 2018 - первое полугодие 2019 гг. реальные располагаемые доходы населения края по данным Росстата снизились на 7,6%.

Вероятно. свою лепту в этот печальный процесс это решение внесет и в будущем году.

Окончательно ситуация вокруг вопроса о социальных выплатах из бюджета в 2020 году станет ясна после публикации его полного текста.

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