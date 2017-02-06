Организаторы кампании против Карлина публикуют материалы с критикой Эвалара.

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Организаторы кампании в московских СМИ против губернатора Алтайского края Александра Карлина избрали новой мишенью своей критики на Алтае группу Эвалар. 2-3 февраля большой материал с претензиями к ряду фармпрепаратов Эвалара публикует интернет-газета Версия. Статья написана в той же поверхностной манере, сходной с ранее опубликованными в этом издании серии материалов против Карлина – ее автор пользуется собранной им ранее опубликованной общедоступной информацией, интерпретируя ее в предельно негативном ключе и задаваясь при этом возмущенными вопросами в отношении героя публикации.
Совпадение издания, манеры публикации и отсутствие какого-либо реального информационного повода для написания столь значительного по объему материала позволяют предположить, что речь идет о продолжении начатой неизвестными заказчиками кампании по ситуации в Алтайском крае. Ранее ее материалы в Версии и ряде других второстепенных московских изданий касались только претензий к главе региона, в связи с чем пиарщики алтайского губернатора стали упоминать в качестве ее возможных организаторов и Эвалар, отношения которого с Карлиным в последнее время испортились. Новая публикация, вероятно, призвана публично продемонстрировать, что это не так.← Назад
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