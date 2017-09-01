Организатором нападения на агитатора КПРФ мог оказаться чиновник администрации Барнаула.

01.09.2017

Организатором нападения на агитатора КПРФ Николая Ожиганова мог оказаться действующий чиновник администрации Барнаула. Инцидент произошел 30 августа – в этот день 66-летний пенсионер решил помочь с распространением агитматериалов штабу кандидата в депутаты гордумы, профессора медуниверситета Елены Хрусталевой.

Сам Ожиганов в опубликованном 31 августа пресс-службой Алтайского крайкома КПРФ заявлении описывал происшедший инцидент так: "Во время раздачи газет «Голос труда» ко мне подошел человек и выхватил у меня пачку. Когда я спросил, на каком основании он это делает, он в свою очередь спросил меня, на каком основании я раздаю газеты. Себя этот человек назвал «обеспокоенным гражданином». Рядом со мной стояли ребята, мои соседи, которые зная, что я недавно пережил инсульт, вызвались помочь мне донести газеты, и они стали очевидцами происходящего. Я достал удостоверение помощника депутата, и после того, как человек, пытавшийся отобрать газеты, увидел документ, он бросился бежать.Я попросил ребят проводить меня, так как почувствовал себя плохо. Тем более, это было недалеко от моего дома. Буквально через 100 метров к нам подъехала машина, в которой был тот же парень, который пытался забрать газеты. Из нее вышел еще один мужчина и также начал спрашивать - на каком основании я раздаю газеты. Документы из них никто так и не предоставил, и я спросил, в свою очередь – чего вы добиваетесь? И на это мне ответили – мы хотим, чтобы вы, «коммуняки», ходили и оглядывались. И вот это меня уже серьезно напугало".

1 сентября, однако, ответное заявление одного из участников нападения, опубликовала "губернаторская" телекомпания Катунь-24. Им оказался Антон Паплинский, представленный губернаторскими телепропагандистами как "беспартийный житель Барнаула". Г-н Паплинский представил свою версию событий, а также снятый на телефон 43-секундный видеоролик части инцидента. Паплинский утверждает, что суть конфликта состояла в том, что он заметил пожилого агитатора, раздававшего агитгазеты КПРФ трём подросткам, которые затем стали раскладывать их по почтовым ящикам в доме 40а в переулке Малом Прудском. "Антон поинтересовался возрастом подростков, оказалось, что никому из компании нет 18 лет, а самому младшему всего 14. Мужчина, раздававший агитационные материалы, представился помощником депутата АКЗС Марии Прусаковой Николаем Ожигановым и предъявил соответствующее удостоверение. Как пояснил Антон Паплинский, вел он себя при этом крайне агрессивно", - излагает рассказ "беспартийного жителя Барнаула" Катунь-24.

Снятое Паплинским видео, однако, в значительной части противоречит его версии. Пенсионер на нем возмущается недавним нападением провокатора, пытавшегося силой отобрать у него газеты и вновь подошедшего к нему вместе с Паплинским. Примечательно, что в рассказе Паплинского К-24 о попытке нападения на пенсионера, предшествовавшей снятому видео, не упоминается вообще. Не упоминается в рассказе и оставшийся неизвестным подельник Паплинского, напавший на пенсионера. На видео видно, как возмущенный нападением Ожиганов предъявляет молодому человеку свои документы сотрудника краевого парламента и безуспешно просит ведущего себя в предельно наглой и самоуверенной манере "беспартийного барнаульца" представиться. Примечательно, что попавшие на видео подростки, в адрес который Паплинский в агрессивной манере выдвигает обвинения в раздаче ими агитматериалов КПРФ якобы за деньги, не соглашаются с этим обвинением и безуспешно требуют прекратить их съемку.

На этом прошедший в эфире губернаторской телекомпании видеоотрывок завершается – дальнейшее появление на месте происшествия автомобиля и подключения к конфликту на стороне Паплинского новых участников, завершившееся открытыми угрозами в адрес 66-летнего агитатора, в него не вошел.

Завершая свой демарш, "беспартийный барнаулец" заявил том, что он написал в отдел полиции Центрального района Барнаула заявление с просьбой провести проверку выявленных фактов.

Каких-либо данных о том - кем является Антон Паплинский - губернаторская телекомпания не приводит. Стоит отметить, однако, что его полный тезка упоминается в качестве чиновника комитета по делам молодежи администрации Барнаула. Обязанности Паплинского в администрации, в частности, включали в себя курирование функционала выборов. Так, в этой связи он, как представитель властей, принимал участие в посвященных выборам деловым играм, которые проводились последние годы в вузах Барнаула.

Инцидент с участием Паплинского – не единственное нападение на оппозиционера, в организации которого подозрения высказываются в адрес чиновников администрации Барнаула. Так, такие подозрения несколько недель назад в адрес коллеги Паплинского высказал лидер местных сторонников Навального Артем Косарецкий, который получил ножевое ранение при попытке подать заявку на митинг в горадминистрации после нападения пары молодых людей, которыми предположительно руководил еще один коллега Паплинского.

Возможно, что барнаульские чиновники, подозреваемые в курировании нападавших на оппозиционеров групп уличных экстремистов, могли входить в состав действующего в краевом центре и занимающегося "черным" функционалом выборов нелегального избиркома - т.н. "административного штаба". О том, что под эгидой региональной административной вертикали в Алтайском крае тайно действуют подобные структуры, недавно с тревогой заявляло движение в защиту прав избирателей Голос.

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