Опубликованы предполагаемые фото напавших на координатора штаба Навального в Барнауле.

|<<
|Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Координатор штаба Навального в Барнауле Артем Косарецкий, который 26 июня получил удар ножом во время попытки посетить здание городской администрации для подачи заявки на уличную акцию, опубликовал в своем аккаунте в Фейсбуке фотографии, в которых он опознал напавших на него двух молодых людей.
Нападавшие были тогда задержаны вызванными на место происшествия сотрудниками Росгвардии, предъявив при этом документы на имя Ремнева Андрея Юрьевича и Шолика Владислава Евгеньевича.
Документы, по-видимому, носили подлинный характер – во всяком случае, Косарецкий с высокой степенью уверенности опознал напавших на него по фотографиям двух жителей Барнаула с этими именами, размещенных ими в соцсетях.
26-летний Владислав Шолик сообщает там о себе как о выпускнике экономического факультета Алтайского государственного аграрного университета, который он закончил в 2013 году. Дополнительных данных об Андрее Ремневе пока нет.
Также по-прежнему пока неизвестно и то, какие меры в отношении задержанных предприняла местная полиция – на просьбы обращавшихся вчера в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю многочисленных федеральных СМИ прокомментировать резонансное нападение – каких-либо содержательных ответов дано не было.← Назад
Elements not found