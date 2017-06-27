Опубликованы предполагаемые фото напавших на координатора штаба Навального в Барнауле.

27.06.2017

Координатор штаба Навального в Барнауле Артем Косарецкий, который 26 июня получил удар ножом во время попытки посетить здание городской администрации для подачи заявки на уличную акцию, опубликовал в своем аккаунте в Фейсбуке фотографии, в которых он опознал напавших на него двух молодых людей.

Нападавшие были тогда задержаны вызванными на место происшествия сотрудниками Росгвардии, предъявив при этом документы на имя Ремнева Андрея Юрьевича и Шолика Владислава Евгеньевича.

Документы, по-видимому, носили подлинный характер – во всяком случае, Косарецкий с высокой степенью уверенности опознал напавших на него по фотографиям двух жителей Барнаула с этими именами, размещенных ими в соцсетях.

26-летний Владислав Шолик сообщает там о себе как о выпускнике экономического факультета Алтайского государственного аграрного университета, который он закончил в 2013 году. Дополнительных данных об Андрее Ремневе пока нет.

Также по-прежнему пока неизвестно и то, какие меры в отношении задержанных предприняла местная полиция – на просьбы обращавшихся вчера в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю многочисленных федеральных СМИ прокомментировать резонансное нападение – каких-либо содержательных ответов дано не было.

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