Опрос Минтруда РФ о причинах бедности в Алтайском крае вызвал взрыв гнева у населения.

02.07.2019

Активно публикуемая 2 июля СМИ новость о том, что чиновники Минтруда РФ в этом месяце проводят в Алтайском крае массовый опрос населения для "выявления причины массовой бедности" вызвала на интернет-форумах региона и в соцсетях взрыв негодования местных жителей.

Аналогичный опрос сейчас проводится в группе регионов, признанных наиболее проблемными по бедности. Вероятно, его проведение может быть связано с анонсированной накануне премьером Дмитрием Медведевым запуском новой спецсистемы по учету доходов бедных россиян.

Однако, в многочисленных комментариях жители беднейшего сибирского региона (последнее место по средней зарплате в Сибири Алткрай занимает непрерывно с 2004 г.) встретили исследовательский интерес Медведева и его эмиссаров крайне агрессивно. Жители края обвиняют в сложившейся ситуации возглавляемую Владимиром Путиным управляющую Россией группировку – ее считают ответственной за атмосферу всеобщей коррупции, воровство чиновников и госменеджеров и т.п.

"Путин не хочет поднимать налог на роскошь и увеличить шкалу НДФЛ, как у всех развитых стран. Украли наши фабрики заводы, природные ресурсы и 140миллионный народ безмолвствует , почему ?!", - пишет на популярном форуме жительница Славгорода Валентина Бредер.

"Причина бедности населения в АК в богатстве чиновников, тут и коню понятно, а проведение такого бесполезного опроса - это ни что иное, как очередной распил бюджетных денег", - заявляет местный житель под ником "Директор СССР".

"Чего лукавить, власть должна открыто ответить нам о нищете "самим не хватает на яхты, отдых и жирную жизнь". Да санкции, запад виноват, только вот тонны миллиардов рублей изымают каждый месяц у слуг народа. Тонны!!!!", - вторит ему еще один из жителей края.

Больше количество упреков адресовано уже и управляющему последний год краем эмиссару Кремля – губернатору Виктору Томенко: его упрекают в недостатке управленческого потенциала, в неспособности эффективного управления экономикой, что уже вызвало закрытие при нем группы крупных предприятий

"Господин Губернатор! Ты не на должность бухгалтера трудоустроился а на ответственную государственную должность. Решения федерального центра и его деятельность не акт налоговой проверки которые ты всегда оспаривал! Займись уже стратегическими задачами развития региона!", - обращается к г-ну Томенко местный житель под ником "Из бадовара" (вероятно, намекающий на свою возможную причастность к деятельности группы Эвалар).

"Господин губернатор! При твоем правлении крупных предприятий закрылось больше, чем при Карлине. Твоя команда не способна контролировать экономику региона и регулировать её", - пытается подвести итоги правления г-на Томенко в крае еще один местный житель.

Аналогичные упреки часто адресуют и управлявшему почти полтора десятилетия Алткраем предшественнику Томенко, ныне его представителю в Совфеде – Александру Карлину.

"Причина бедности в крае, коррупция. В медицине главврачи в 10р больше получают от среднего медперсонал, на бумаге все замечательно. Бюджетная сфера вся в нищете, предпринимательство загнано в угол, ни в одном регионе нет такого, спасибо бывшему губернатору. Винпром, химпром, леспром прибрал к рукам и в первопрестольную. На зряплату прикупил", - адресует свой упрек сенатору Карлину местный житель под ником "Думать нечего".

Жители края также выражают сомнения в продуктивности программы опроса в целом , считая ее системно неэффективной и имитационной.

"Чиновники расскажут о нехватке федеральных денег и добавят, что население и само виновато в бедности, не активно в поисках работы, которой просто нет, не хотят, гады, за десятку пахать 15 часов и не желают идти в ИП, получив в долг 100 000 на "развитие" чтобы построить курятник, выращивать штук 50 кур и быть "богааатым", но при этом они не уезжают, значит им хорошо здесь, но не скажут, что людям просто не на что уехать, а жильё в районах очень трудно продать, особенно если оно стоит больше, чем материнский капитал.

Что же это за правительство, которое по опросам определяет уровень жизни? Они на Луне живут или управляют со своих дворцов на морях-океанах? Нам такие придурки нужны?", - делится своей позицией местный житель под ником "Вот так".

"Какая программа может спасти Алтайский край , где нет фабрик , заводов, в полуразваленых сёлах деревнях вообще 90% безработица и нет возможности держать подсобное хозяйство,где еле -еле сводят концы с концами пенсионеры. Вот появится Топилин и сразу появятся рабочие места , как грибы вырастут заводы , фабрики , в сёлах заколосится пшеница , будут пастись стада коров , а в бюджет те края будет огромный профицит. УРОДЫ ,НЕДОУМКИ! За тринадцать лет Карлин-Гебель и его компашка воров загубили край , уничтожив всё живое.Как можно жить безбедно , если и есть зарплата минималка или чуть выше -15 тысяч рублей , то 10 тысяч и более надо отдать за коммунальные услуги. У нас в Славгороде гикокаллорию сделали 2907 рублей , свет 4,09 руб, а у еле-еле живых предприятий и того больше за свет. Каким образом Топилин попытается поднять уровень жизни?! Но зато воришка с наградой кумарит в Совете Федерации", - подводит итоги г-жа Бредер.

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