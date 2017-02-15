ОНФ просит власти отменить планы массового закрытия библиотек в Бийске.

15.02.2017

Действующая в Алтайском крае организация пропутинского ОНФ 15 февраля обратилась с призывом к властями отменить планы массового закрытия библиотек в Бийске. В 2016 г. библиотечная сеть алтайского наукограда уже лишилась двух филиалов городской библиотечной системы, в 2017 г. их число должны пополнить еще шесть библиотек (№ 2-5, 9,10).

При этом вину за закрытие библиотек в ОНФ возлагают на управляющую городом команду.

"В региональном отделении ОНФ считают, что причиной напряженной ситуации во многом стала недальновидная бюджетная политика местных властей. В текущем году городская казна недополучает значительные суммы предполагаемых доходов. Кроме того, суд удовлетворил иски трех градообразующих предприятий Бийска к муниципалитету о снижении завышенной кадастровой стоимости и как следствие арендной платы земельных участков. В результате город должен вернуть предприятиям несколько сотен миллионов рублей", - говорится в заявлении фронтовиков для СМИ.

В этой связи ОНФ цитирует высказывание председателя краевой организации Российского профсоюза работников культуры Ларисы Зориной, заявившей в связи с бийским инцидентом, что "власти различного уровня под предлогом оптимизации часто маскируют сокращение расходов в социально значимых сферах".

В заявлениях о сокращаемых библиотеках в Бийске, ОНФ, однако, игнорирует активно обсуждаемые в Алтайском крае опасения начавшейся новой волны массового сокращения сетей социальных учреждений, развернутой губернаторской командой.

Об этом сообщает депутат Заксобрания Алтайского края Владислав Вакаев. По его словам, управляющая регионом команда и Единая Россия готовят сейчас планы существенного сокращения (и понижения статуса) большого количества социальных учреждений, особенно в сельских района Алтайского края.

"С новой силой продолжили атаки на социальные учреждения края. Только сегодня поступило сразу три сигнала об этом. Первый – из села Налобиха Косихинского района. Здесь озвучили планы по закрытию стационара. Жители пятитысячного села будут лишены возможности получать лечение в больнице, для этого придется ездить в райцентр. Второй сигнал – из Кулунды. Местные власти рьяно включились в процесс «оптимизации» школ. В последние дни идут заседания специальной комиссии, на которых принимаются однотипные решения о рекомендации превращения сельских школ в филиалы. В итоге из более чем 20 самостоятельных школ в районе планируют оставить 6-7. Кроме того, озвучены планы по закрытию школы № 4 в Кулунде и школы в с. Новопетровка. Третий сигнал – с моей родины, из Шипуново. В письме, полученном на мое имя, утверждается, что главврач больницы в райцентре ведет сознательную политику по ликвидации учреждения – врачи, якобы, буквально разбегаются (это обращение я после проверки опубликую позже)", - описывает депутат получаемые сигналы с мест.

В этой связи он выражает мнение о том, что за многочисленными случаями закрытия социальных учреждений на Алтае стоит воля власти, и отнюдь не ее низового звена: "Меня не покидает ощущение, что где-то наверху принято жестокое и циничное решение об удушении российской глубинки как «нерентабельной». Как еще объяснить эти и множество подобных действий?"

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