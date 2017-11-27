Октябрь: реальные доходы в Алтайском крае вновь упали до уровня кризисного минимума.

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Реальные располагаемые денежные доходы жителя Алтайского края (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), вновь упали до кризисного минимума. По предварительным данным тероргана Росстата в этом регионе , в январе-октябре 2017 года они составили ровно 100% от показателей за соответствующий период прошлого года. Номинальный размер среднемесячного дохода жителя края за этот период составил 20.607 рублей.
Впрочем, общее положение в России выглядит еще хуже – по итогам 10 месяцев реальные располагаемые доходы жителя России оценивались Росстатом лишь в 98,7% к прошлогодним. Эта ситуация, впрочем, вполне объяснима – в кризисные периоды слабая экономика Алтайского края традиционно падает несколько меньшими темпами, чем в среднем по стране.
Реальные же доходы на Алтае за 10 месяцев – уже без влияния фактора обязательных (преимущественно налоговых) платежей – продемонстрировали несколько более высокую цифру – 100,5%. Однако и здесь практически с начала года (кроме мая и июня) отмечался тренд на падение реального размера доходов.
Таким образом, ситуация с реальными доходами, после кратковременного оживления в начале и в середине года, вновь вернулась к долгосрочному тренду на их падение, который отмечается уже порядка 36 месяцев подряд (например, за октябрь –2017 г. на 0,3%).
Ни Кремль, ни региональные власти никак не комментируют эти, вызывающие пессимизм, цифры.
По экспертным оценкам, однако, именно представители властной вертикали являются "творцами" нового падения реальных доходов: оно может иметь своим драйвером прежде всего курс властей на ужесточение налогового пресса на граждан в текущем году и "заморозку" ряда значимых социальных выплат.
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