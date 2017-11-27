Октябрь: реальные доходы в Алтайском крае вновь упали до уровня кризисного минимума.

27.11.2017

Реальные располагаемые денежные доходы жителя Алтайского края (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), вновь упали до кризисного минимума. По предварительным данным тероргана Росстата в этом регионе , в январе-октябре 2017 года они составили ровно 100% от показателей за соответствующий период прошлого года. Номинальный размер среднемесячного дохода жителя края за этот период составил 20.607 рублей.

Впрочем, общее положение в России выглядит еще хуже – по итогам 10 месяцев реальные располагаемые доходы жителя России оценивались Росстатом лишь в 98,7% к прошлогодним. Эта ситуация, впрочем, вполне объяснима – в кризисные периоды слабая экономика Алтайского края традиционно падает несколько меньшими темпами, чем в среднем по стране.

Реальные же доходы на Алтае за 10 месяцев – уже без влияния фактора обязательных (преимущественно налоговых) платежей – продемонстрировали несколько более высокую цифру – 100,5%. Однако и здесь практически с начала года (кроме мая и июня) отмечался тренд на падение реального размера доходов.

Таким образом, ситуация с реальными доходами, после кратковременного оживления в начале и в середине года, вновь вернулась к долгосрочному тренду на их падение, который отмечается уже порядка 36 месяцев подряд (например, за октябрь –2017 г. на 0,3%).

Ни Кремль, ни региональные власти никак не комментируют эти, вызывающие пессимизм, цифры.

По экспертным оценкам, однако, именно представители властной вертикали являются "творцами" нового падения реальных доходов: оно может иметь своим драйвером прежде всего курс властей на ужесточение налогового пресса на граждан в текущем году и "заморозку" ряда значимых социальных выплат.

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