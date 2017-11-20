Октябрь: объемы промпроизводства в Алтайском крае быстро падают.

20.11.2017

Индекс промышленного производства в Алтайском крае в октябре существенно "просел". Как сообщает терорган Росстата, по итогам 10 месяцев он составил 104,1%, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 104,6%. Таким образом, за последний отчетный месяц ИПП упал на полпроцента.

Впрочем, эта ситуация, по оценке Росстата, отнюдь не уникальна для Алтая – падение производства в октябре было зафиксировано в промышленности по всей России.

Более того, общая ситуация в алтайской промышленности пока остается более благополучной: ее поддерживают темпы роста дающей почти половину промпродукта края пищевой промышленности (105,5% за 10 месяцев к соответствующему периоду прошлого года). Однако и этот фактор начинает выдыхаться. Так, по итогам октября здесь было зафиксировано существенно большее падение, чем в среднем по промышленности – алтайская "пищевка" упала на 1,4% в против 0,5% в целом по промышленности.

Отраслевой анализ показывает, что в большей части отраслей, производящих продукты питания на Алтае уже наблюдается спад. Это преимущественно ориентированные на рынок Алтая (и ближайших регионов) отрасли производства муки (98,3%), выпуска мяса и мясных продуктов, молока (99,4%), хлеба (93,3%), соков (91,1%).

В то же время, высокие темпы производства сохраняются в отраслях, ориентированных на удаленные рынки – и преимущественно в группах товаров, заполняющих ниши, открывшиеся после кремлевских эмбарго на ввоз в России продуктов питания. На Алтае это прежде всего производство масла растительного (119,5%) и сахара (122,4%), а также круп (131%).

А вот сырное производство на Алтае таким драйвером быть перестало – темпы роста производства здесь близки к нулевым. Возможно, здесь сыграла свою роль прошедшая на фоне падения доходов населения "разгонка" цены на сырную продукцию, а также стимулированное запретами на ввоз европейских сыров беспрецедентное падение ее качества.

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