Официально подтвержден рост тарифов на тепло и горячую воду в Барнауле на 2,7%.

16.11.2018

Появились данные, официально подтверждающие то, что правительство Алтайского края согласовало внеочередное повышение тарифов на тепло и горячую воду в Барнауле с ноября. Решения Управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов (N 139 и 141 от 31 октября) вводят новые повышенные тарифы уже со 2 ноября.

При этом подтвердились ранее не носившие официального характера данные о том, что тариф на этот основной коммунальный ресурс составляющий до двух третей платежей населения, вырастет на 47,63 рубля или на 2,68%. В итоге Гкал энергии для отопления или нагрева воды будет стоить в ноябре-декабре уже не 1779,69 рублей, а 1827,32 рубля.

Мотивом этого решения названо то, что потребители тепла и горячей воды МУП Энергетик (работала в ряде окраинных зон Барнаула, занимая до 20% этого рынка в краевом центре) перешли теперь в ведение Сибирской генерирующей компании (СГК, конечный бенефициар – олигарх Андрей Мельниченко, гендиректор Степан Солженицын). Ранее устаревшие котельные Энергетика производили тепло по существенно более высокому тарифу, чем барнаульские ТЭЦ СГК. Разницу в стоимости для населения при этом компенсировал бюджет. Теперь, с введением более высокого "усредненного" для всего Барнаула тарифа эта нагрузка с бюджета снята, и переложена на все население краевого центра.

Решение о повышении тарифа будет действовать всего два месяца. Тарифное ведомство не поясняет причин этого, однако известно, что по решению федеральных властей с начала 2019 года готовится новое внеочередное повышение тарифов. Данные о его деталях скрываются. Однако, по оценкам экспертов, на сей раз оно коснется уже всех тарифов, размер его якобы должен составить еще 1,7%. А мотивом этого решения является принятая единороссовским большинством в Госдуме инициатива Кремля о повышения с 2019 г. НДС с 18 до 20 процентов.

Вслед за этим 1 июля состоится уже стандартное очередное повышение коммунальных тарифов.

В сложившейся ситуации правительство Алтайского края, хотя и сделало на профильном ведомственном сайте обязательные публикации документов о повышении тарифов, по своим официальным информационным каналам по-прежнему ничего не сообщает об этом имеющем существенную общественную значимость своем решении.

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