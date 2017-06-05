Одиозное RT назвало руководство Алтайского края среди передовиков по бумажной борьбе с коррупцией.

05.06.2017

Получивший одиозную известно за неприкрыто пропагандистскую позицию прокремлевский канал Russia Today 5 июня назвал управляющую Алтайским крае губернаторскую команду среди лучших по формальной борьбе с коррупцией. При этом RT ссылается на данные закрытого исследования общественной организации - Национального антикоррупционного комитета (НАК). В своем исследовании НАК проанализировал формальную реализацию в регионах России мер по борьбе с коррупцией: там собрали данные о мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией, официальные отчёты, опубликованные на госсресурсах, а также ставшие публичными жалобы граждан во всех регионах страны с начала 2016 года. Конкретно авторов исследования прежде всего интересовало наличие у губернаторов планов по борьбе с коррупцией с учётом специфики региона, а также наличие на официальных сайтах отчётов о работе комиссии по конфликту интересов, пояснил заявляющий о себе как главе НАК отставной мелкий силовик Кирилл Кабанов.

Подобный инновационный подход позволил также весьма необычно проранжировать губернаторские команды. В итоге в лидеры бумажной борьбы с коррупцией попали 11 губернаторов, в полном объёме выполнивших требования кремлевского Нацплана по борьбе с коррупцией и творчески подошедших как к составлению местной программы, так и к реализации антикоррупционных мер и мероприятий.

Это главы Алтайского, Красноярского, Приморского и Ставропольского краев, а также Воронежской, Ивановской, Кировской, Костромском, Курганской, Тульской и Ульяновской областей.

Стоит отметить, что попаданием в лидеры "борьбы с коррупцией" Алтайского края, деятельность руководства которого периодически сотрясают коррупционные скандалы, идущие на самые верх, странности рейтинга не ограничились. Среди руководства регионов, лучше всего, по мнению НАК, борющихся с казнокрадством такие, например, ставшие в России символом коррупционности регионы как Приморье.

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