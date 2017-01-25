Обвиняемый в должностных преступлениях бывший мэр Барнаула Савинцев еще не был допрошен в суде.

25.01.2017

Центральный районный суд Барнаула продолжает допрашивать свидетелей по делу бывшего мэра этого города Игоря Савинцева, обвиняемого в должностных преступлениях. Однако сам бывший глава администрации краевого центра пока не был допрошен в ходе судебного процесса, сообщает 25 января Интерфакс-Сибирь.

"В настоящее время в слушаниях объявлен перерыв до 26 января для обеспечения явки свидетелей по делу. Пока самого обвиняемого еще не допрашивали. Сложно сказать, через какое время, когда может быть вынесено решение суда по делу", - сообщил представитель суда.

Савинцев обвиняется в превышении должностных полномочий, в покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (ч.2 ст.286 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.160 УК РФ).

Как утверждает следствие, с августа 2009 по апрель 2013 года он использовал в своих целях информацию о сформированных муниципальных земельных участках. На территории города было подыскано пять участков общей рыночной стоимостью более 60 млн рублей. На право их аренды законно претендовал ряд организаций, но земля была передана в обход установленной законом процедуры и по заниженной цене подконтрольным Игорю Савинцеву лицам и членам его семьи.

Расследование уголовного дела в отношении Савинцева, которое было возбуждено в июне 2015 года, было завершено 19 апреля 2016 года. Следователи допросили более трех сотен свидетелей, провели множество обысков, порядка 50 выемок документов, более 20 судебных экспертиз.

Сам Савинцев находится под домашним арестом, арестовано его имущество на сумму 350 тыс. рублей. Своей вины он не признал.

Первое заседание суда по делу бывшего главы горадминистрации состоялось 16 августа 2016 года. На нем бывший чиновник также заявил, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют.

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