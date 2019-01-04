Обвиненный во взятке Надвоцкому экс-полицейский в прошлом был одним из руководителей краевого главка МВД.

04.01.2019

Обвиненный в посредничестве в передаче взятки начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому бизнесмен из Барнаула Евгений Гречишкин в конце декабря был отпущен из СИЗО, куда он был помещен после задержания. Об этом сообщил входящий в состав медиа группы Эвалар сайт Толк, ссылающийся на анонимный источник среди силовиков. В качестве мотива неожиданного решения сайт ссылается на то, что Гречишкин якобы "пошел на сделку со следствием".

Каких-либо официальных сообщений на эту тему ни от краевого управления СКР (ведущего дело Надвоцкого), ни от алтайской полиции, однако, не было.

Сайт также уточняет, что Гречишкин, которого ранее крайне обтекаемо называли бывшим сотрудником возглавляемого полковником Надвоцким управления, на само деле был одним из руководителей этого ведомства, занимая в прошлом пост заместителя начальника управления ЭБ и ПК ГУ МВД по краю.

Эваларовские СМИ также называют предположительное имя фирмы, от которой могли поступить Надвоцкому деньги - якобы за прекращение проверок. "По данным СМИ, предприятие работает по франшизе "Лукойл". Речь, скорее всего, идет о компании "Горно-Алтайск нефтепродукт", - пишет Толк.

Компания ООО "Горно-Алтайск нефтепродукт", специализирующаяся преимущественно на розничной торговле моторным топливом, действительно существует с 2009 г. и юридически дислоцируется в Горно-Алтайске. Его собственником, по данным справочных систем, называется АО Инрусинвест (на 99,96%, при этом указывается, что доля якобы находится под залоговым обременением). В свою очередь, практически единоличным собственником дислоцированного в Новокузнецке Инрусинвеста указан Говор Александр Николаевич. Помимо этой крупной компании, г-н Говор является учредителем еще 8 разнопрофильных юрлиц, расположенных в Кузбассе и Хакасии.

Ставшее поводом для большого общественного резонанса "дело Надвоцкого", таким образом, показало, что в краевом главке МВД сложилась практика противоправных связей действующих руководителей полиции с отставниками, в особенности, из числа сохранивших связи в этом ведомстве бывших старших офицеров МВД. В алтайских СМИ и в региональном сегменте соцсетей в последние годы периодически публиковались разной степени обоснованности подозрения о том, что в крупнейших городах края по модели Надвоцкого-Гречишкина может активно действовать далеко не одна подобная группировка, опирающаяся на возможности, предоставляемые преступной смычкой бывших и действующих офицеров полиции. "Решальчество" (зачастую сопровождаемое взятками), мошенничество, захват собственности, давление путем фабрикации сомнительных уголовных дел – эти сферы чаще всего называются в качестве тех, на которых специализируются на Алтае противоправные "околополицейские" группировки.

Руководство краевого главка МВД, однако, до сего времени предпочитало игнорировать эти многочисленные подозрения. Ведь даже в наиболее резонансном "деле Надвоцкого" именно о такой позиции может свидетельствовать сокрытие реального высокого статуса его подельника Гречишкина в структурах МВД в прошлом.

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