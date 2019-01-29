Объемы строительства в Алтайском крае в 2018 году падают – шестой год подряд .

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Росстат опубликовал очередной индекс социально--экономических итогов 2018 г. в Алтайском крае - объем строительных работ. Как и все предыдущие индексы, он не служит поводом для оптимизма – ситуация по итогам прошлого года в крае здесь также ухудшилась.
В итоге физический объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» в Алтайском крае в январе-декабре 2018 года составил лишь 94,6% к показателям предыдущего года.
В стоимостном выражении строительных работ за год в крае было произведено на 54,55 млрд рублей.
Кризис в этой отрасли в Алтайском крае (как, впрочем, и в целом по России) обозначился еще задолго до перехода Кремля к серии внешнеполитических авантюр, последующих санкций и наложившегося на это падения цен на углеводороды (традиционные объяснения причин кризиса обычно связывают именно с этими факторами).
Падение в строительстве здесь началось еще в финале 2013 г. Тем не менее, тогда по итогам 2013 г. объемы физических работ были еще сведены на уровне 100,3% к предыдущему году. В последующие пять лет физические объемы строительных работ в Алтайском крае непрерывно падали: 2014 г. – 94,5%, 2015 г. – 88,5%, 2016г. -82,6%, 2017 г. - 86,4%, 2018 г. – 94,6%.← Назад
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