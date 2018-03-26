Блоги
﻿
<< Март 2018  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

Объемы строительных работ в Алтайском крае в 2018 году продолжают стремительно снижаться.

26.03.2018

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» в Алтайском крае (по полному кругу хозяйственных субъектов) в январе-феврале 2018 года составил лишь 64,7% к соответствующему периоду прошлого года (в физическом объеме). Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

В стоимостном отношении объем строительных работ в эти два месяца составил 2,26 млрд рублей.

Падение в одной из важнейших отраслей, формирующих инвестиционную активность, таким образом, в 2018 году не только не приостановилось, но, напротив, увеличило свои темпы.

Правительство проблемного региона традиционно никак не комментирует текущее состояние кризисной отрасли.

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿