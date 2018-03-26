Объемы строительных работ в Алтайском крае в 2018 году продолжают стремительно снижаться.

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Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» в Алтайском крае (по полному кругу хозяйственных субъектов) в январе-феврале 2018 года составил лишь 64,7% к соответствующему периоду прошлого года (в физическом объеме). Об этом сообщает территориальный орган Росстата.
В стоимостном отношении объем строительных работ в эти два месяца составил 2,26 млрд рублей.
Падение в одной из важнейших отраслей, формирующих инвестиционную активность, таким образом, в 2018 году не только не приостановилось, но, напротив, увеличило свои темпы.
Правительство проблемного региона традиционно никак не комментирует текущее состояние кризисной отрасли.← Назад
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