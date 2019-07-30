Объемным вырубкам ленточного бора под сомнительную вертолетную площадку – быть.

30.07.2019

"Барнаульцы смирились со строительством вертолетной площадки в ленточном бору. Спорный проект, из-за которого вырубят тысячи деревьев, утвержден", – утверждает 30 июля Комсомольская правда Барнаул. В этой связи издание ссылается на недавно принятый новый генплан Барнаула.

"Несмотря на нынешнюю отдаленность от медучреждений, от проекта мало того, что не отказались, так еще и увеличили его площадь в шесть раз. Теперь там, по мнению экспертов, могут приземлиться сразу шесть вертолетов санавиации, когда над всем Алтайским краем летает лишь один. Для чего нужны подобные вложения средств, остается загадкой, особенно учитывая, что в последнее время в регионе в медицинской сфере сложилась проблема куда серьезнее – это катастрофическая нехватка кадров", - пишет газета.

Она напоминает, что в городе уже действует вертолетная площадка для единственного в крае санвертолета – в районе Нового моста. Доставка оттуда пациентов до медучрежений Нагорного медкластера занимает порядка 15 минут.

В начале 2019 г. в обстановке массового недовольства барнаульцев планами крайправительства по объемным вырубкам ленточного бора под сомнительную площадку, губернатор Виктор Томенко заморозил этот проект. Однако, спустя лишь несколько месяцев Томенко непублично вновь санкционировал вырубки под площадку (ее размер, по данным газеты, теперь в шесть раз больше и составляет 12 га).

Бесконечная рубка уникального ленточного бора может лишить кислорода все следующее поколение барнаульцев, полагает издание, цитируя при этом высказывание эколога Алексея Грибкова: "Чем меньше останется лесов, тем больше нужно будет онкологических центров, туберкулезных диспансеров и остальных медучреждений. Я думаю, все это уже понимают. Лесную экосистему невозможно воссоздать рукотворно".

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