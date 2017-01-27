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Объем строительных работ в Алтайском крае в 2016-ом упал до 82,6%

27.01.2017

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности  «строительство» в Алтайском крае в 2016 году существенно упал. В физическом объеме он составил лишь 82,6% (30,95 млрд рублей) к показателям за 2015 год, сообщает терорган Росстата.  В 2015 и 2014 годах, впрочем, он также падал – составив в 2015 г. лишь 88,5%, а в 2014 г. – 94,5%. Таким образом, падение строительных работ в крае  продолжается уже три года. Суммарно за этот срок их объем упал почти на треть (до 69% к докризисным показателям). При этом темпы падения объема строительных работ все увеличиваются. Это заметно по нарастающим показателям размера падения за последние 3 года.

Есть основания полагать, что ускорение кризиса в алтайском строительстве продолжится и в 2017 году. По крайней мере, такой прогноз можно обосновать на отчетных данных за отдельно взятый последний месяц 2016 года. Так, темпы падения строительных работ в декабре оказались существенно выше среднегодовых (66,3% против 82,6% за весь год).

Власти Алтайского края никак не комментируют причины продолжающегося уже три года кризиса в одной из важнейших отраслей экономики, уже приведшего в крае к существенному снижению инвестиционного индекса.

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