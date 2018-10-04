Оба сенатора от Алтайского края – Карлин и Белоусов – проголосовали за повышение пенсионного возраста.

|<<
|Октябрь 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Оба представителя властей Алтайского края в Совете Федерации – представляющий там губернатора экс-глава этого региона Александр Карлин и представитель краевого Заксобрания Сергей Белоусов проголосовали за принятие одобренного (27 сентября) единороссовским большинством в Госдуме закона о повышение возраста выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют официальные данные о прошедшем 3 октября в Совфеде голосовании.
В этот же день вызвавший массовое недовольство жителей России закон подписал президент Владимир Путин.← Назад
Elements not found