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Оба сенатора от Алтайского края – Карлин и Белоусов – проголосовали за повышение пенсионного возраста.

04.10.2018

Оба представителя властей Алтайского края в Совете Федерации – представляющий там губернатора экс-глава этого региона Александр Карлин и представитель краевого Заксобрания Сергей Белоусов проголосовали за принятие одобренного (27 сентября) единороссовским большинством в Госдуме закона о повышение возраста выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют официальные данные о прошедшем 3 октября в Совфеде голосовании.

В этот же день вызвавший массовое недовольство жителей России закон подписал президент Владимир Путин.

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