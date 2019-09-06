Новый штаб Навального в Барнауле возглавит его активист из Бийска?

06.09.2019

Восстанавливаемый в Барнауле штаб сторонников Алексея Навального может возглавить активист из Бийска Вадим Останин. Заявление о намерении "скоро" восстановить в Барнауле работу своего штаба сторонники Навального сделали в соцсетях еще в начале августа. Месяцем спустя на странице штаба в Фейсбуке было опубликовано имя нового координатора в Алтайском крае – Вадима Останина.

Ранее активист с таким именем возглавлял штаб Навального "первого призыва" в Бийске. В отличие от штаба в Барнауле, бийская ячейка сторонников Навального тогда не отметилась какой-либо резонансной публичной активностью (оба штаба были закрыты в марте 2018 г.).

О самом Останине известно мало – в прошлом он был депутатом Бийской гордумы, возглавлял там спортивно-патриотический клуб.

Сейчас на странице штаба оппозиционеров в Барнауле сообщается о том, что он уже работает. Штаб пока не имеет публичного офиса для приема людей - однако, вскоре намерен его открыть. Пока же он лишь призывает сторонников оппозиционного политика поддержать одного из кандидатов на выборах мэра Новосибирска.

На фото: во время поездки по Алтайскому краю в 2017 г. Навальный подвергся нападению облившего его зеленкой экстремиста.

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