Новый министр образования в Алтайском крае намекает на сокращение соцпрограмм.

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Заявление на эту тему сделал 12 октября Вестям ГТРК Алтай назначенный врио министра образования и науки Алтайского края Максим Костенко, комментируя первоочередное содержание своего мандата на этом посту. Рассказывая о своих первоочередных шагах, врио министра заявил о том, что прежде всего он намерен провести встречу с отраслевыми профсоюзами, на которой "честно" обсудить с ними реальное состояние и перспективы отрасли "без популистских обещаний".
"Первые действия – я приглашу и поеду на встречу с профсоюзами, хотел бы опираться на них. Главное – понимание, что можем сегодня, и чёткая открытая беседа, что реально, без популистских обещаний", - заявил г-н Костенко.
Вероятным представляется, что в рамках "честного" и "непопулистского" обсуждения профсоюзам может быть предложено дать формальное согласие на продолжение властями одного из беднейших регионов России проводимой последние годы политики по сокращению сети учреждений образования и задействованных в них работников.
Подтверждающим такие опасения фактом является то, что губернаторская команда до сих пор не внесла в Заксобрание Алтайского края проект бюджета на 2019 год. Это поясняется тем, что власти одного из наиболее дотационных регионов России до сих пор не смогли согласовать в федеральном правительстве дотации на 2019 год, в объеме, допускающем их публичное представление.
В этой ситуации есть основания полагать, что бюджеты алтайской Минобрнауки на ближайшие годы могут существенно сократиться. Так, по данным краевого Минфина об исполнении бюджета на 1 октября, ожидаемый размер расходов на образование в 2018 г. в крае должен составить 23,5 млрд рублей. А в индикативных (но тем не менее имеющих статус одобренных АКЗС в рамках трехлетнего бюджетного планирования) бюджетах на 2019-2020 гг. бюджеты образования определены в гораздо более скромные 18,4 млрд рублей в 2019 г. и в 18,1 млрд рублей – в 2020 г.← Назад
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