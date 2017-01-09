Новый год начался с новых обвинений против Карлина и Локтева в московских изданиях (обновлено).

09.01.2017

9 января сайт газеты Версия публикует большой авторский материал "Удар локтем", где вновь актуализирует подозрения в коррупции в отношении высших должностных лиц Алтайского края. Это уже не первый подобный материал, появившийся в этом издании. Острие подозрений в новой статье при этом преимущественно направлено против доверенного партнера губернатора Александра Карлина – его первого заместителя Сергея Локтева.

"Происходящее на Алтае напоминает коррупционную схему, с которой столкнулись Гдлян и Иванов, расследуя хлопковое дело в Узбекистане в 80-х годах. Тот же самый альянс местной власти с силовиками, то же самое подавление инакомыслия и подкуп прессы", - делает выглядящий вполне адеккватным вывод автор материала.

Вывод, впрочем, не основан на какой-либо новой и ранее неизвестной информации – в статье Версии вновь поднимаются лишь ранее уже высказанные в прессе подозрения. А также муссируются намеки о возможной связи с коррупцией ряда недавних смертей руководителей в Алтайском крае.

Автор статьи также выражает надежду на то, что недавняя отставка руководителя краевого управления ФСБ Андрея Муравьева, якобы являвшегося близким приятелем г-на Локтева на почве общего увлечения охотой, "лишь пролог к дальнейшим кадровым изменениям в крае".

В статье содержатся многочисленные упреки алтайским СМИ, которые в обмен на дотации из краевого бюджета замалчивают проблемы региона, а также местным силовикам. В качестве одного из ведущих спикеров в статье упомянут недавно осужденный за мошенничество экс-депутат краевого Заксобрания Александр Мастинин (автор именует бизнесмена "возмущенным правдоискателем").

"Когда пресса, призванная быть гласом народа, безмолвствует, создаются поистине тепличные условия для такого разгула коррупции, который не снился даже знаменитым сыщикам Гдляну и Иванову. Когда правоохранители, призванные блюсти «государево дело» и выжигать калёным железом (конечно, в рамках закона) малейшие признаки коррупции, кумовства и чиновного беспредела, будто кормятся с руки этих самых коррупционеров и чуть ли не приятельствуют с ними не разлей вода, то регион превращается просто в кормушку для узкого круга приближённых к местному «хану» лиц, и честный бизнес здесь становится невозможным, а голоса возмущённых правдоискателей раздаются разве что из мест заключения, да и то еле слышно", - резюмирует Версия.

А в конце дня 9 января к кампании против Карлина присоединился другой ее традиционный участник - московский сайт The Moscow Post. Опубликованный им материал также как в Версии кроме обвинительного пафоса в адрес губернатора и его команды не содержит какой-либо новой информации, и выполнен крайне небрежно - авторы даже путают имена упомянутых в нем алтайских чиновников.

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