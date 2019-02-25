Нового руководителя ОНФ в Алтайском крае подозревают в ведении масштабного коррупционного бизнеса.

25.02.2019

Выпускаемые в Алтайском крае Телеграм-каналы 25 февраля активно обсуждают бизнес-схемы недавно ставшей сопредседателем действующего в крае штаба ОНФ Евгению Гущину – в отношении предпринимательницы высказываются мнения, содержащие подозрения в ведении масштабного коррупционно ориентированного бизнеса.

По данным открытых справочно-правовых систем, на сегодняшний день Гущина является директором и учредителем нескольких коммерческих организаций, а также одного объединения предпринимателей, имеющего статус общественной структуры. Это ООО "Алтайнедроресурс" (директор и владелец доли в 50%), ООО Рекламная группа "MEDIA CITY" (директор и владелец доли в 50%, в стадии ликвидации), ООО "Региональное объединение специальных дорожных знаков" (Росдорзнак), (директор и владелец доли в 100%), ООО "Сигма" (владелец доли в 100%), Общественная организация "Совет предпринимателей Железнодорожного района г. Барнаула" (председатель и один из трех учредителей).

Крупнейшей из контролируемых Гущиной бизнес-структур является по данным открытой отчетности ООО "Дорожные Знаки Алтая" (там она - директор и владелец доли в 51%). Хотя и прочие фирмы Гущиной активно участвуют в получении госконтрактов, именно Дорожные Знаки Алтая достигли здесь самых значительных успехов – сообщается о наличии у них 103 госконтрактов на общую сумму более 303,3 млн рублей. Заказчиками фирмы Гущиной (преимущественно из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области) выступают в основном различного рода муниципальные и дорожные структуры.

В 2013 г. это ООО декларировало выручку в размере 13 млн рублей, в 2014 г. – 35 млн, в 2015 г. – 69 млн , в 2016 г. – 79 млн, в 2017 г. 98 млн рублей.

Успехи бизнес-леди из Барнаула, успешно капитализированные ею в мандат руководителя краевого штаба ОНФ, однако, вызвали определенные сомнения.

В ходе обсуждения бизнеса Гущиной алтайские телеграмеры обратили внимание на ее бизнес-партнера Галину Иванину (в том числе, в ООО Дорожные знаки Алтая ей принадлежит доля в 49%.

В публикациях обсуждают версию о том, что дочь Иваниной является супругой высокопоставленного офицера алтайской дорожной полиции. Речь при этом идет о начальнике отдела надзора управления ГИБДД Алтайского края Андрее Дороше. На свой нынешний пост Дорош пришел с должности начальника отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения ГИБДД Барнаула.

Предполагаемый альянс высокопоставленного руководителя ГИБДД с бизнесом Гущиной вызвал серию полемических публикаций в алтайских Телеграм-каналах, где в адрес нового руководителя краевого ОНФ (как известно, декларирующего основной задачей борьбу с коррупцией) высказываются подозрения в том, что в ходе масштабного получения и исполнения госконтрактов бизнес Гущиной мог опираться на преимущества, связанные с использованием семейных связей ее партнерши в дорожной полиции алтайского главка МВД.

"ГИБДД выдаёт предписания органам власти, на основании которых формируется заказ на установку и обслуживание дорожных знаков, а также нанесение дорожной разметки. Основным исполнителем работ по этим контрактам около 10 лет является ООО «Дорожные знаки Алтая». Помимо этого ГИБДД инспектирует проведённые работы, и в случае чего может не заметить, закрыть глаза или просто не найти нарушений там, где они есть.

В-общем, удобно получается - сам придумываешь себе работу, сам исполняешь и сам контролируешь.

Еще одним прибыльным видом бизнеса этой фирмы является установка, так называемых, знаков информирования (знаки с рекламой). Согласование установки данных знаков проводит также ГИБДД. Большинство этих знаков установлено фирмой Евгении Гущиной," – делится своим мнением в этой связи канал Неляпунов.

Алтайский краевой штаб ОНФ пока никак не прокомментировал вызвавшие острую общественную полемику публикации в адрес своей новой руководительницы.

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