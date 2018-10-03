Новое назначение

03.10.2018

Первые новые назначения в кабинете алтайского губернатора Виктора Томенко, увы, не дали ни малейших поводов для оптимизма. Создаваемый новым главой региона кабинет выглядит симбоозом карлинских "черных полковников" - ультраконсервативных силовиков и эмиссаров олигархических группировок.

ВСЕ ТО ЖЕ, ЧТО ВЧЕРА

Скептическая оценка потенциала управляющих краем чиновников не нова. Впрочем, итоги их работы в ставшем одним из наиболее проблемных российских регионов показывают, что все основания для нее для имелись.

Боюсь, что то же самое можно сказать и сегодня.

Кто такие эти шестеро, первыми получившие от Томенко мандаты руководителей ведомств в его кабинете?

РЕВАНШ ОЛИГАРХОВ

Двое из них новички (хотя и имеют прежний опыт работы во власти). Это Стелла Штань и Дмитрий Негреев.

Должность Штань – представитель губернатора в Заксобрании края – выглядит номинальной. Хотя и имеющей ого-го какой значительный потенциал для лоббирования бизнес-интересов (для тех, кто понимает). Не исключено также, что дама смогла заручиться какими-то гарантиями Томенко по продвижению ее на пост спикера Заксобрания (и ее должность – лишь ступенька). В краевом правительстве перешептываются о том, что новый губернатор в узком кругу не скрывает предельно скептических инвектив в адрес нынешнего главы АКЗС Александра Романенко – человека, действительно, и по биографии, и ментально максимально далекого от своего нынешнего старшего партнера.

Последние годы при Карлине губернаторская команда задвигала Штань в густую тень (отчасти, в связи с испортившимся отношениями с бизнес-кланом Рыжаков). Она потеряла депутатский мандат, была выведена из руководства Единой России (сейчас, впрочем, это скорее актив, чем пассив). Однако, не прекращала попыток вернуться в законодательную власть – например, через ожидаемо неудачные для нее праймериз ЕР.

О будущей карьере Штань можно много гадать. Однако, совершенно ясно, что через ее возвращения во власть туда возвращаются прежде всего те олигархические группы, с которыми этот человек неразрывно связан.

Возглавивший (со следующей недели) медиа-ведомство Дмитрий Негреев столь же очевидно призван играть в краевом правительстве роль эмиссара эваларовских.

"Новое назначение Негреева - успех «эваларовских», которые теперь празднуют победу. «Доступ к телу» будет под контролем семьи Прокопьевых", - весьма здраво делает вывод по этому поводу Телеграм-канал Барнаул.фм.

После полутора лет конфликта этой олигархической семьи с Карлиным (предположительно, на почве вопроса о доступе к средствам бюджета края на промышленные дотации), при Томенко эваларовские буквально выпрыгивали из одежды, пытаясь упрочить свои позиции при дворе нового губернатора. И в финале – добились скромного, но значимого успеха.

…Они – олигархические семьи и группы влияния – добились. А вот мы – общество - думается, проиграли.

ОТТЕПЕЛЬ - В МУСОРНУЮ КОРЗИНКУ

Впрочем, пожалуй, проиграл и Томенко. Если обязанности Штань во многом номинальны, то функционал Негреева (коммуникация с медиа и даже шире – с обществом) очень значим. Именно системный провал в этой сфере –несмотря на ее объемнейшее финансирование и неплохой профессионализм отставника Андрея Ляпунова – стал причиной N1 в превращения края в регион с устойчивой максимально низкой лояльностью Кремлю и бесславного финала карьеры тандема Александра Карлина и Сергея Локтева.

Сдается мне, что все основные составляющие этой политики – закрытость, работа только со "своими", лесть и славословие, опора на беззастенчивую пропаганду и т.п. – будут в полном объеме воспроизведены медиа-ведомством краевого правительства и при новом его руководителе .

"Негреев в "Сибирской медиагруппе" все-таки сохранил потенциал независимого журналиста", – делится своей оценкой и прогнозом неисправимый оптимист Константин Емешин. Увы, но здесь вспоминается лишь высказывание о том, что пессимист – это хорошо информированный оптимист.

"Про СМГ знаю чуть больше поэтому не верю в независимого журналиста…это не журналистика, это бизнес," – не скрывая скепсиса в связи с новым назначением отвечает Емешинув соцсетях Светлана Шаповалова. И такая скептическая оценка выглядит гораздо более серьезной.

Дмитрий – человек многочисленных достоинств. Но среди них точно не значится ни твердость характера, ни самостоятельность.

Его предшественник был идеальным орудием. Сказали зажимать – бум зажимать, сказали – оттепель, будет оттепель, сказали газенвагены – бум писать про благодетельность газенвагенов. Андрей даже часто бравировал отсутствием каких-либо моральных переживаний по этому поводу. Поэтому технически развернуть на 180% работу медиа-ведомства под его руководством было легко. Щелчок пальцами шефа – и все!

Для Негреева же, некогда действительно начинавшего как свободный журналист, манипулирование и давление также в последние годы стали нормой жизни, ценности свободной прессы для него давно уже – пустой звук. Однако, непросто и тяжело присягнув новому, "черному" знамени, он едва ли легко сможет решать сегодня принципиально иные задачи.

На фото: термином "черные полковники" называли режим, действовавший в середине прошлого века в Греции. Его лидеры были родом из бедных районов и испытывали неприязнь к «излишне либеральным» жителям крупных городов, активно борясь со всем, не укладывавшимся в рамки своих традиционных представлений — рок-музыкой, свободой СМИ и университетов.

АЛТАЙСКИЕ ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ

Впрочем, о чем это я? Какие - "иные задачи"? Наверное, наслушался еще одного моего товарища – депутата Влада Вакаева, вместе с депутатом Александром Молотовым, разработавшим для Томенко целую системную программу "оттепельных" реформ. Разработавших, но даже не донесших. Насколько я знаю, по крайней мере одного из них (на минуточку - руководителя законодательной власти края!), к норильскому менеджеру на последней сессии АКЗС просто физически не подпустили (едва ли не оттаскивая за локти) господа чекистские полковники, набранные в краевое правительство при Карлине.

Кстати, парочку этих товарищей в своих должностях руководителей ведомств "ближнего" аппарата утвердил Томенко тем же свои решением. Плюс еще пару старых чиновников еще едва ли не "советской" генерации. Собственно, Томенко осталось только утвердить на своей должности угробившего карьеру и репутацию Карлина куратора "политического блока" полковника ФСБ Виталия Снесаря (пламенному алтайскому борцу за права человека полковнику Борису Ларину он уже продлил следующий срок полномочий).

И архитектура "новой власти" в Алтайском крае будет полностью закончена.

А уж эти товарищи не подкачают. Они уже при Томенко создали Алтайскому краю мрачную репутацию серией безумных процессов за интернет-мемы (напомню, что один из их авторов – писавшая обвинительные экспертизы личный референт г-на губернатора Марина Градусова). А впереди, как эти люди надеются, у них долгие годы "праздника жизни".

КАКОВ ФИНАЛ?

Я вот не понимаю только одно в действиях господина губернатора.

У него третий месяц идет устойчивое промышленное падение (на фоне совершенно маниловских разговоров о том, как здорово бы строить современные индустриальные гиганты). У него два последних месяца в "красную" зону вышло падение реальных доходов населения. На минуточку – идущее почти непрерывно уже с 2014 года.

Первые месяцы 2018 дали робкую надежду, что этот процесс исчерпал потенциал. Но новая политика Кремля дала ему столь же новое топливо. С августа абсолютное падение реальных доходов отмечено и по всей России, но в Алтайском крае оно началось месяцем раньше и идет почти втрое большими темпами.

Люди недовольны, злы на власть, ее рейтинги валятся на глазах, а прежние технологии управления перестают действовать. Да что там кремлевские рейтинги! Мало кто из маститтых федеральных политологов не отметился, высказывая г-ну Томенко в федеральной прессе публичные сомнения в реальности его победы на сентябрьских выборах. По-прежнему не вижу фактов, убедительно подтверждающих версию о 47%, но то, что человеку не удалось снискать достаточную поддержку на Алтае и выстроить нормальные отношения с большинством его жителей – факт неоспоримый.

Так вот что мне непонятно.

…Он вот сколь долго в этой ситуации рассчитывает в своем кресле усидеть -со своими чудесными советниками-полковниками и милейшим Димой Негреевым, рекрутированным в качестве нового алтайского Геббельса?

Валерий Савинков

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