Новое лицо Амитела

15.06.2017

После смены руководителя популярный сайт продолжает манипулировать в угоду властям цифрами о ситуации в Алтайском крае…

Изменится ли редакционная политика последнее время жестко контролируемого губернаторской командой сайта Амител при новом руководителе? Такой вопрос обсуждался последние дни в соцсетях после публикации информации о приходе туда нового главреда, вынужденной покинуть медиа-группу Эвалар Оксаны Бассауэр.

Показательной публикацией, определяющей новую редакционную политику популярного на Алтае сайта, возможно, можно считать появившийся там 15 июня большой редакционный материал "Только цифры: экономические показатели Алтайского края в 2017 году".

Читатели Амитела в своих комментариях подчеркивают особый статус публикации - ее возможную связь с анонсированным на этот день выступлением Владимира Путина. Также они выражают подозрения в том, что реально за публикацией может стоят пиар-ведомство алтайского губернатора.

Опасения читателей популярного сайта не беспочвенны.

"Только цифры" новой команды, управляющей Амителом, действительно, показывают, что она широко применяет методы недобросовестной манипуляции с данными государственной статистики для создания у читателей неверного представления о мнимом благополучии региона.

В публикации приводятся ряд реальных статистических показателей за 2017 года, носящих благополучный характер (прежде всего, данные по индексу промпроизводства). Впрочем, даже и здесь они существенно неполны. Авторы (журналисты агентства или губернаторские пиарщики) умалчивают, что значительный рост ИПП в крае в 2017 г. вызван прежде всего лишь текущими крупными заказами на нескольких промышленных гигантах региона и носит устойчивый затухающий характер. Похоже, что даже сами промышленники не верят в его устойчивость – так, по последним опубликованным Росстатом данным, рост зарплат в активно производившей товар алтайской индустрии за март 2017 года не только не вырос на соответствующие росту выпуска продукции цифры, но даже отставал от среднекраевого.

Описание ряда других статистических индикаторов при этом носит характер, явно призванный ввести читателей в заблуждение. Например, это касается таких важных показателей как розничного товарооборота (с другой стороны, он же является показателем объема потребления населения).

"В крае сохраняется рост оборота розничной торговли", - утверждает редакция Амитела. Это ложное утверждение иллюстрируется тем, что оборот розничной торговли в крае в апреле якобы вырос по отношению к марту на 1%. При этом, единственно корректным для оценки этого индикатора является сравнение с соответствующим периодом прошлого года. И, по данным Росстата, за первые четыре месяца 2017 г. розничный товарооборот в крае составил лишь 98,6% (в сопоставимых ценах) к прошлогодним показателям. При этом он отнюдь не "сохраняет рост" – падение товарооборота (и потребления) непрерывно идет уже несколько лет.

Особо раздраженную реакцию читателей вызвал раздел о доходах населения края, выпущенный под пафосным заголовком "Положительная динамика".

В действительности, среднедушевые доходы жителя Алтайского края в 2017 году демонстрируют отчетливую отрицательную динамику. После январского роста реального дохода в размере 110% к прошлогодним показателям (вызванного выплатой пенсионерам компенсации за замороженную в прошлом году индексацию пенсий), ни один из обсчитанных Росстатом трех последующих месяцев не показал роста реального размера дохода. В итоге, этот индикатор с каждым месяцем стабильно падал, по итогам января-апреля снизившись до 100,3% к рекордно низким прошлогодним показателям. И есть все основания предполагать, что по итогам мая реальные доходы в крае могут уйти уже в абсолютный минус.

Столь же недобросовестной является публикация цифр по миграции, публикуемая новой командой Амитела под заголовком "В край едут". В действительности, миграционный баланс в Алтайском крае за январь-апрель ощутимо (почти на 11%) ухудшился: в прошлом году за этот период за счет миграции население края сократилось на 2107 человек, а за январь-апрель 2017 г. – уже на 2334 человека. Еще чудовищнее выглядят потери в населении за счет рост смертности и падения рождаемости, однако Амител об этом не упоминает совсем.

Читатели популярного сайта активно выражают недовольство манипулятивной редакционной статьей. Многие из них открыто говорят о том, что она может представлять собой пример пропаганды губернаторских паирщиков. "Нашего губернатора в Президенты России! Тогда и по всей России показатели улучшаться!" – такт отозвался на творения журналистов Амитела читатель под псевдонимом Вася Пупкин.

"И опять все верят своим подлым глазам и пустым карманам, а не правдивым цифрам Росстата!" – пишет в ответ на статью еще один из читателей.

"интересно цифры скомпилированы) например про приезжих в край сказано в тысячах людей, и что эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом, а про убывших сказали про уменьшение, и в процентах. а вы дайте чистую цифру) въехало столько то, выехало столько то. чтобы понятно было. а то прямо жонглёры цифрами)", - пытается раскрыть суть манипулятивных стратегий авторов другой.

От редакции.

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