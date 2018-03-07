Незыгарь опасается, что парк Изумрудный готовится под застройку в интересах доверенных бизнесменов Карлина, Локтева и Дугина.

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6 марта Телеграмм-канал Незыгарь поделился подозрениями о том, что парк в центре Барнаула готовится под жилую застройку в интересах группы высокопоставленных чиновников. Название парка в публикации не упомянуто, но изложенные там обстоятельства однозначно свидетельствуют о том, что речь в ней может идти о парке Изумрудный.
"Городской парк Барнаула готовят к застройке. За этой сделкой стоит 1 зам губернатора Алтайского края Локтев. В Барнауле остался единственный парк в центре города , который недавно был сдан в аренду строительной компании, которая принадлежит бизнесмену, построившему коттеджи сыновьям Локтева
Застройщик УВЕРЯЕТ что в арендуемом парке не будет строительства жилья. Но как говорит источник, сейчас уже готовится проект застройки и размежевания парка .
За размежевание отвечает подчиненный Локтева - мэр Барнаула Дугин . После размежевания будут созданы новые границы участка для застройки жилыми домами . Проект уже готовится в архитектурных бюро . Говорят, что застройщиком проекта стал один из спосоров внебюджетных фондов губернатора," – так описывает свои подозрения Телеграмм-канал.
Он также поясняет – что имеет в виду под "внебюджетными фондами губернатора".
"У Губернатора Алтайского края Карлина и его заместителя Локтева, по оперативным данным, якобы существует неформальный бюджет из «спонсорских взносов» аналогичный «бюджету ОПГ Гайзера» в Коми.
Из него, как говорят, идет финансирование избирательных кампаний в регионе", - раскрывает это понятие Незыгарь.
Осенью 2017 года парк Изумрудный действительно был передан имеющему связи с одной из местных строительных групп арендатору, начавшему там массовые вырубки деревьев. Ситуация вокруг парка уже тогда вызвала в краевом центре массовое недовольство. Ряд общественников и депутатов в этой связи выразили опасения, что здесь имеет место масштабный коррупционный сговор высших руководителей региона, намеренных освободить территорию парка для доверенного застройщика. Дополнительную ноту опасений добавило переданное на днях в суд выглядящее крайне странным уголовное дело против руководителей на сегодня единственного культурного объекта парка – Барнаульского планетария (на выселении которого из расположенного в парке некогда церковного здания давно и весьма агрессивно настаивает местная митрополия РПЦ).
Публикация о парке в Барнауле не первая в ленте популярного канала, направленная против алтайского губернатора. Последние недели Незыгарь регулярно публикует направленные против г-на Карлина материалы (крайне разной степени достоверности и качества). Телеграм-канал формально является анонимным, однако в декабре 2017 года в блогосфере прошел ряд сообщений о ом, что он был приобретен компанией Михайлов и партнеры, основателем которой является гендиректор ТАСС Сергей Михайлов (сама компания, однако, опровергает факт приобретения канала).← Назад
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