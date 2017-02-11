Несмотря на почти 30-градусный мороз более тысячи жителей Рубцовска вышли на площадь протестовать против отмененных единороссами и губернатором льгот.

11.02.2017

Необычно многолюдной стала проведенная 11 февраля под эгидой КПРФ акция протеста жителей Рубцовска против отмененных по инициативе губернатора Алтайского края голосами депутатов местной Единой России в региональном Заксобрании социальных льгот. На площади депрессивного города, где отмена этих льгот сказалась наиболее тяжело (в Рубцовске проживает большая часть пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне) собралось боле тысячи человек. Об этом сообщает один из организаторов акции уличного протеста – депутат АКЗС Вероника Лапина. Возмущенные отменой льгот горожане вышли протестовать несмотря на экстраординарный мороз – с утра 11 февраля в Рубцовске было минус 27 градусов.

Эмиссары алтайского губернатора до последнего старались помешать проведению акции, санкционированной властями Рубцовска, в значительной степени выступивших на стороне возмущенных жителей города. Накануне акции по городу активно распространялась информация о том, что она якобы отменена, рассказала в этой связи депутата Лапина. "До чего подленько и низко врать старикам", - поделилась молодой политик возмущением на своей странице в Фейсбуке.

Напуганная ростом протестов против отмены льгот управляющая Алтайским краем вот уже 12-ый год губернаторская команда накануне акции пообещалась частично вернуть отнятое - на сессии АКЗС в конце февраля. Однако, обещания прозвучали крайне расплывчато – многие пострадавшие убеждены, что единороссы и губернатор попытаются их обмануть и требуют полного возврата отмененных льгот. Поддерживает эту позиции и координирующая протест льготников действующая в Алтайском крае организация КПРФ.

В Алтайскм крае успех ставшей неожиданно массовой акции в Рубцовске вывзал призывы к проведению аналогичных мероприятий по всему региону под лозунгами смены его управляющей команды. "Нужно по всему Алтайскому краю выходить на площади - до тех пор, пока губернатор и его региональное правительство не уйдут в отставку! Пока в Алтайском крае не будет сформирована власть, которая повернется лицом к народу, лицом к насущным проблемам одного из самых нищих регионов России!", - так прокомментировал рубцовский митинг экс-кандидат в алтайские губернаторы, руководитель динамично развивающегося муниципалитета в пригороде Барнаула Олег Боронин.

Фото – Вероника Лапина.

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