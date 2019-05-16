Неловкое высказывание Томенко стало девизом Московского академического экономического форума.

|<<
|Май 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Неловкое высказывание губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Дела наши идут хорошо, но так дальше продолжаться не может» стало неофициальным девизом впервые открывшегося 15 мая в российской столице Московского академического экономического форума (МАЭФ). Его процитировал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, призвав сделать содержащийся в этих словах парадокс неофициальным девизом представительного форума.
Выступления маститых экспертов, действительно демонстрировали связь с извилистой логикой г-на Томенко – они много и охотно ругали российскую экономику, существующие в стране институты, рассуждали о гипотетических путях развития – но при необходимости сделать общий вывод, пасовали, отделываясь в стиле алтайского губернатора испуганным "все хорошо" в отношении источника актуальных российских проблем.
← Назад
Elements not found