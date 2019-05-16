Неловкое высказывание Томенко стало девизом Московского академического экономического форума.

16.05.2019

Неловкое высказывание губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Дела наши идут хорошо, но так дальше продолжаться не может» стало неофициальным девизом впервые открывшегося 15 мая в российской столице Московского академического экономического форума (МАЭФ). Его процитировал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, призвав сделать содержащийся в этих словах парадокс неофициальным девизом представительного форума.

Выступления маститых экспертов, действительно демонстрировали связь с извилистой логикой г-на Томенко – они много и охотно ругали российскую экономику, существующие в стране институты, рассуждали о гипотетических путях развития – но при необходимости сделать общий вывод, пасовали, отделываясь в стиле алтайского губернатора испуганным "все хорошо" в отношении источника актуальных российских проблем.

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