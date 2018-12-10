Не тянет. Кто вместо Томенко?

10.12.2018

Андрей Нагайцев, в прошлом активный участник алтайского политикума (в 2010 г. победил на последних всенародных выборах мэра в Бийске), 10 декабря начал обсуждение в соцсетях вопроса о том, кто мог бы сменить на посту губернатора Алтайского края действующего главу этого региона Виктора Томенко. Свою инициативу ныне занимающийся бизнесом и общественными проектами в Москве Нагайцев связал с тем, что г-н Томенко за полгода работы в Алтайском крае показал себя слабым управленцем.

"Наблюдаю за тем, как живет моя малая Родина - #АлтайскийКрай.

Не зря я озадачился положением дел, особенно на фоне всеобщего ликования, в связи со сменой руководства - новый губернатор #Томенко должен был (на это надеялись жители края) изменить положение дел. Но...

Ожидания не оправдались - красноярский варяг оказался политическим легковесом?!

Несколько дней назад, мною была затронута тема возможного назначения более сильного кандидата из "местных". Как ни странно, тема "зашла". Кого же называют (Чемберлен не в счет), в качестве альтернативного губернатора?", - пишет Нагайцев.

В качестве альтернативы действующему губернатору он называет 8 фамилий и предлагает обсудить их сильные и слабые стороны в качестве альтеративы на губернаторский пост.

"I. [Замглавы правительства края Виталий] Снесарь - сильный, местный, знает регион, опытный политик, контактирует с силовиками, был в старой команде, но не особо активно поддерживал сомнительные инициативы, командный игрок;

II. [Депутат Госдумы Даниил] Бессарабов - из сильных сторон можно отметить его депутатство и близость к "семье" Карлина (хотя этот факт может рассматриваться и как слабая сторона);

III. [Депутат Госдумы Александр] Прокопьев - преимуществом можно назвать финансовое положение семьи; депутат ГосДумы;

IV. [Представитель главы Республики Алтай в Совфеде Владимир] Полетаев - не совсем "наш", но знает регион, опытный политик;

V. [Депутат Госдумы Иван] Лоор - опытный политик, но, из слабых сторон - принадлежность к старой команде управленцев;

VI. [Председатель Заксобрания Алткрая, глава Единой России Александр] Романенко - принадлежит старой команде;

VII. [Депутат Заксобрания Алтакрая, экс-глава Единой России Борис] Трофимов - сильный, но принадлежит старой команде;

VIII. [Глава администрации Барнаула Сергей] Дугин - как указано в комментарии "не потянет".

Ваше мнение, Земляки?"

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