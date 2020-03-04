НЕ ТЯНЕТ

04.03.2020

- Новость о том, что по итогам прошлого 2019 года у жителей Алтайского края вновь упали реальные располагаемые доходы, заинтересовала здесь мало кого. Не говорят об этой цифре депутаты и политики, дружно молчат структуры, изображающие на Алтае средства массовой информации.

Нет, впрочем, вот 4 марта алтайские медиа дружно публикуют высказывание Путина по падению доходов – о том, что в этом виноват коварный зарубеж и ситуация на международных рынках.

В АВГУСТЕ 2013-ОГО

Действительность, увы, проще и пошлее – я наблюдаю этот процесс помесячно, ну, вот, наверное, уже лет двадцать. Вызванное невиданным ростом цен на российские углеводороды процветание нулевых по окончанию этого десятилетия стало тогда, маркируемое цифрами Росстата, с каждым годом скукоживаться само по себе – под грузом неэффективности власти и все возрастающей коррупции. Переход же к абсолютному падению произошел в 2013 г. – именно с августа этого года в Алтайском крае (а пару месяцев спустя - по всей России) реальные доходы населения стали падать. Что практически непрерывно они делают по сей день.

Подчеркну эту дату – август 2013 г. За полгода до начала Кремлем серии внешнеполитических авантюр. За год - до первых санкций и до падения цен на нефть.

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ГОБЛИНОВ

Внутреннее понимание того, что в унылом многолетнем падении доходов виноват именно кремлевский дедушка и его коррупционные дружки, видимо, за эти годы все-таки вызрело у большинства людей. А сегодня – уже и у большинства элит.

И в ходе различного рода "электоральных событий" последних лет соотечественники неоднократно предпринимали попытки сменить управляющих страной людей. Увы – безуспешные. Полный контроль кремлевских над выборными процессами практически закрыл сегодня этот путь.

И тем не менее, я горжусь своими земляками. Тем, что Алтайский край всегда (т.е. – стабильно уже более десятилетия) был в числе тех российских территорий, где поддержка актуальному кремлевскому режиму была минимальна.

ГОЛОВА – ПРЕДМЕТ ТЕМНЫЙ

В свое время, когда этот процесс только начался, и правившая краем группировка, оправдываясь перед кремлевскими, активно искала тут индивидуальных "врагов", виноватых в этих провальных цифрах на "больших выборах", мне даже пришлось ответить за свои наблюдения собственной головой – когда люди губернатора вместе с криминальными силовиками подослали ко мне бандита, предметно объяснившего кастетом "политику партии" в этой области.

Однако, цифры поддержки Кремля от выборов к выборам продолжать ухудшаться (худший результат Единой России на по стране на последних выборах в Госдуму, предпоследний среди регионов рейтинг Путина на выборах весной 2018 г. и т.п.). Чему я очень рад – ибо голова-то не казенная. И очередного привета от этих ребят могла не перенести.

ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ

Видимо, эти провальные рейтинги Кремля на Алтае и стали основной причиной бесславного финала губернаторской карьеры Александра Карлина (и его партнера Сергея Локтева). Во всяком случае, я рад, что вывод (или, если хотите, лозунг) "голосуя против Путина, голосуешь против Карлина" нашел тогда, в марте 2018 г., на Алтае многих приверженцев (вспомню, например, смелое выступление в его поддержку Маши Прусаковой).

И, на мой взгляд, именно голоса тех, кто тогда отдал их на Алтае против Путина, обеспечили поствыборный пендель Кремля в адрес Карлина.

Рейтинги на выборах, впрочем, были лишь маркером полного развала, который эти ребята наворотили здесь. Уйти в ситуации последнего места среди всех регионов России по средней зарплате (по итогам первой половины 2018 г. по данным Росстата) – это, конечно, надо было сильно постараться за почти полтора десятилетия работы на Алтае.

HOMO NOVUS

Мы не знаем, с каким реальным мандатом Кремль направил вот уже почти 2 года назад губернаторствовать в Алтайском крае довольно-таки мутную на тот момент фигуру менеджера красноярских олигархов Виктора Томенко. Можно лишь догадываться, что простая связка – Карлин всех там довел до нищеты и создал протестный узел – была тогда вполне осмыслена кремлевским ведомством внутренней политики. И преемника сориентировали на то, что это надо бы поправить.

Ибо серия тогда вполне восторженно принятых здесь людьми публичных высказываний Томенко типа - так жить нельзя, надо поднимать уровень жизни/доходы/зарплату явно была не случайна.

Алтайский край успокоился и стал ждать, когда этот товарищ и понаехавшие с ним красноярские хлопцы выполнят обещанное. Не просто, кстати, ждать – первый год работы команды Томенко здесь я сам наблюдал прямо-таки массовую волну готовности в элитах, бизнес-сообществах что-то делать, формировать программы развития и т.п. Люди писали в крайправительство предложения, пытались встретиться и т.п.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Но…Карлин стал сенатором, выстроенная его тандемом разветвленная коррупционная империя и карлинские выдвиженцы осталась в неприкосновенности, работающие на Алтае московские олигархи быстро нашли путь к сердцу (а возможно, и кошельку) товарища. За эти 2 года у губернаторской команды не возникло ни одной значимой программы развития (ну, может, за исключением того, что нам с Владом Вакаевым удалось протащить микро-программу с парком Изумрудный).

В общем, все осталось "как при дедушке".

И, наверное, последней "вишенкой на торте" стало недавнее назначение такой фигуры, как Вячеслав Франк, руководителем Барнаула. После этого даже самым наивным и благонамеренным тугодумам стало ясно – ни на какое развитие Алтайского края Томенко и его люди не нацелены.

С КАЖДЫМ ГОДОМ – ХУЖЕ И БЕДНЕЕ

Более того. За два года работы этого товарища здесь уровень жизни в Алтайском крае не только не вырос – а стабильно падал. И в 2018, и в 2019 году Томенко официально обещал краевому Заксобранию (при принятии соответствующих бюджетов) рост реальных располагаемых доходов населения.

А что получилось на самом деле? В 2018 году – падение на 4,1%. А в 2019 году – еще на 0,8%.

По итогам первого года работы Томенко я (каюсь, наивный человек) пытался донести до него и его ребят мысль о том, что именно доходы населения являются здесь основной проблемой (сейчас это уже трюизм – и не только для алтайской ситуации, но и на уровне всей страны.). Можно, я опущу детали, как это проходило (неловко просто сейчас за свою наивность). В финале, впрочем, уже тогда получил ответ – я не вижу актуальности этих проблем.

Ну, вот два годовых цикла показали, кто был прав. И реальна ли была угроза падения реальных доходов.

ГРОБОВАЯ ТИШИНА

Впрочем, все эти два года многим казалось, что недавно еще весьма протестный Алтай как-то замер. И им в крайправе, видимо, верилось, что этот "праздник жизни" будет вечно. Бесконечные награждения, развлекательные поездки, принятие в почетные пионеры и т.п. – вот реальные будни актуального состава краевого правительства.

Мелкая деталь – вот что делал Томенко в тот день, когда Росстат объявил в общем-то трагическую цифру итога падения уровня жизни в Алтайском крае за прошлый год? Праздновал Масленицу под Белокурихой и ел перед камерой блины.

Нет, это совсем не криминальная штука. Публично есть блины губеру – можно и нужно.

Но ведь нужно и развитием региона и такой пошлой материей как доходы населения населения заниматься…

ПО ПОРЯДКУ - РАССЧИТАЙСЬ

22 апреля Путин назначил этим ребятам в регионах свой смотр – в этот день они должны обеспечить ему итоги голосовательной процедуры по новой "Конституции". Из прокремлевских источников уже раздаются крики о том, что это станет проверкой дееспособности губернаторов. И обеспечит или их карьеру – или новую волну бесславных отставок.

ТВОИХ БЛИНОВ СЪЕСТЬ МНОГО Я БЕРУСЬ…

Событие это на сей раз такое, что вообще сложно сказать, будут ли иметь озвученные по его итогам цифры какое-либо отношение к реальности. Но, однако, для каждого жителя Алтайского края, это новая возможность (также, как в марте 2018 г.) показать и кремлевским и бездельникам из краевого правительства свою позицию и свое недовольство тем, что происходит вокруг. Нарастающей всеобщей нищетой. Беспросветностью и безнадегой. Которые томенковские блины только сильнее подчеркивают...

Валерий Савинков, журналист

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