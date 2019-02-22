Не тот Рау: в коррупционный скандал пытаются вовлечь оппозиционного активиста.

22.02.2019

В скандал вокруг подозрений в коррупции при приобретении за бюджетные средства квартир для детей-сирот в трехэтажном доме на окраине Барнаула (проверку по нему сейчас ведет краевое управление СКР) местные проправительственные медиа пытаются вовлечь оппозиционного активиста из краевого центра Виктора Рау.

21 февраля публикацию о возможной причастности активиста к скандалу распространило ИА Политсибру – фромтмен медиа-группы Эвалара (Сибирская медиа-группа, СМГ). Затем она была перепечатана другими СМИ этой группы.

Не раскрывая источники своей осведомленности, авторы публикации заявляли следующее:

"Еще в конце 90-х годов этот объект представлял собой классический недострой. Нюанс в том, что изначально предполагалось разместить здесь промышленное здание, но никак не жилье. Спустя какое-то время дом приобрел местный бизнесмен Виктор Рау. Надо сказать, что в ту пору он был не слишком известен и политикой особо не интересовался.

В итоге Рау решил достроить здание, но превратить его в жилое помещение. По факту здесь оказались нарезаны 24 малогабаритные квартиры. После чего бизнесмен, естественно, попробовал ввести дом в эксплуатацию. По данным источников «Политсибру», качество выполненных строительных работ было настолько низким, что у всех, кто хоть немного владел информацией, не возникало никаких сомнений, что разрешение от соответствующих органов выдано не будет. Нарекания вызывали очень тонкие наружные стены, батареи, которым не хватало секций, проводка, выполненная с нарушениями и т.д.

По сведениям инсайдеров, Рау сумел поставить дом на баланс, заручившись поддержкой управляющей компании. По данным справочника «2ГИС», сейчас здание находится на обслуживании в ООО «Мирный». Компания, зарегистрированная в поселке Южный, примечательна тем, что специализируется на проблемном жилфонде.

Интересно, что после того как «Мирный» согласился взять на себя новострой, Виктор Рау заключил сделку и продал квартиры региональному жилищному управлению. Ведомство в свою очередь передало недвижимость барнаульским сиротам. Обращает на себя внимание стоимость сделки – ценник за квадрат составлял 40,5 тысяч рублей".

В финале публикации медиа СМГ подчеркивали, что получить комментарий Рау им не удалось. Оппозиционер, однако, заявил о том, что это утверждение носит ложный характер – ему был звонок сотрудника СМГ и он сообщил, что не имеет отношения к строительству проблемного дома.

Вечером 21 февраля активист сделал в этой связи в соцсетях публикацию о том, как он видит происшествие.

"Дом был принят Администрацией города в эксплуатацию полгода назад. Представителем застройщика в репортаже фигурировал Иван по фамилии Рау. Правоохранители сейчас разбираются почему так все случилось?

Сегодня в обед мне позвонил паренёк из Эваларовской Медиа-группы (Прокопьевские) с "ПолитСибРу" и поинтересовался как я построил такой дом. Я ответил, что строительством не занимаюсь и к данному дому никакого отношения не имею. Тем не менее на сайте "ПолитСибРу" появилась статья, что, якобы, вот оппозиционер Виктор Рау, какой нехороший человек, совершил такое нехорошее дело. Мало того, что по вине администрации, бедные люди оказались в экстремальных, непригодных условиях для жилья, и властям срочно нужно спасать людей и себя, но власти и не порядочные представители СМИ, решили использовать фамилию Рау, чтобы облить меня грязью (по принципу-что-нибудь да прилипнет). Подлость сделана и пострадавшим людям, и мне".

В открытых справочно-правовых системах действительно есть данные о том, что в Барнауле действовали как минимум два предпринимателя по имени Иван Рау. Действительно ли кто-то из них имел отношение к проблемному проекту и какова степень его вины – по-видимому, станет ясно по окончании проверки СКР.

Виктор Рау в сложившейся ситуации заявляет о том, что публикации СМИ Эвалара могли быть сделаны в интересах правительства края в связи с тем, что он является одним из организаторов судебного иска об отмене итогов выборов губернатора Алткрая (прошли в сентябре 2018 г.). В ходе процесса Рау и еще один участник выборов – Андрей Крылов – пытаются сейчас доказать, что штаб получившего по их итогам губернаторский мандат Виктора Томенко работал с большими финансовыми нарушениями, включающими в том числе подозрения в укрывательство финансовых транзакций от налогов.

"Я понимаю, что вас трясёт злоба, за то, что проходят суды над вашей кликой "А. Крылов против В. Томенко", в которых я принимаю непосредственное участие, и вам хочется как-то "куснуть" ваших оппонентов. Вот и не смогли пройти мимо, чтобы не при мазать меня к подвернувшейся вдруг фамилии. Смешно и грустно, что нашему краю досталась такая " клоунская власть", людям же, похоже, ничего хорошего от таких мелких пакостников не увидеть", - эмоционально заключает свою публикацию гражданский активист.

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